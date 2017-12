Remedii naturiste pentru veruci (negi) genitali

Avand negi genitali este cu siguranta o problema jenanta. In primul rand, acestkia sunt situati in zonele cele mai intime ale corpului, iar anusul este uneori inclus. In al doilea rand, este pentru faptul ca verucile genitale pot fi transmise prin a relatii sexuale cu cineva care o are.

Adevarul este ca verucile genitale sunt un lucru obisnuit – expertii spun ca pana la un milion de oameni o primesc in fiecare an. Virusul papilloma uman sau HPV este cel responsabil pentru acestea. Se spune ca exista peste o suta de tipuri de HPV, iar unii dintre ei sunt vinovati in spatele negilor care se formeaza frecvent pe maini, picioare si in alta parte.

Poate veni in contact cu cineva care are negi genitali si nu dezvolta imediat cresteri. Nu este putin probabil ca ei sa apara cateva saptamani sau luni dupa ce au fost infectati.

Cu toate acestea, verucile genitale tind sa apara foarte rapid atunci cand sistemul imunitar al unei persoane infectate este slab, ceea ce se poate datora unor factori cum ar fi chimioterapia, care sufera de diabet sau boala Hodgkin si care au HIV sau SIDA. Femeile gravide pot, de asemenea, dezvolta rapid negi.

Vorbind despre asta, este foarte important ca femeile insarcinate sa le spuna medicilor daca au niste veruci genitale. Asta pentru ca, in timpul nasterii, aceste cresteri pot provoca sangerari inutile – da, verucile genitale pot sangera. De asemenea, este posibil ca o femeie insarcinata sa transmita infectia copilului ei, ceea ce poate provoca probleme de respiratie si chiar probleme de dezvoltare. O sectiune cezariana poate ajuta la salvarea copilului de la infectare.

In afara de medicamentele pe baza de prescriptie medicala, exista, de asemenea, o multime de lucruri pe care le puteti face in mod natural pentru a scapa de acele cresteri jenante. Unele includ:

Otet de mere

Asigurati o bucata mica de bumbac inmuiata in otet de cidru de mere peste negii genitali cu o bucata mica de bandaj adeziv. Lasati-l sa stea acolo pentru cateva ore si repetati aplicarea de pana la 3 ori pe zi.

Ulei de arbore de ceai

Unul dintre cei mai puternici agenti antivirali din natura este uleiul de arbore de ceai, si de aceea face un remediu excelent pentru acasa pentru verucile genitale. Tot ce trebuie sa faceti este sa combinati o lingurita de ulei de masline si 5 picaturi de ulei de arbore de ceai. Aplicati putin din acest amestec pe negii genitali, de 2-3 ori pe zi. La cateva ore dupa aplicare, clatiti cu apa.

Usturoi

Sucul de usturoi este un distrugator puternic al verucilor genitale. Ceea ce trebuie sa faceti pentru a obtine scutirea de la aceste cresteri este zdrobirea un catel de usturoi foarte bine pentru a extrage sucul sau. Cu varful degetului, aplicati sucul direct pe negi. Dupa aproximativ 2 ore, clatiti cu apa. Efectuati acest remediu acasa de 2 pana la 3 ori pe zi, pana cand acele condiloame au disparut.

Gel de aloe vera

Numeroase probleme ale pielii pot fi remediate de gelul aloe vera si sunt capabile de a vindeca verucile genitale. Are proprietati antivirale, precum si proprietati antiinflamatorii, oferind astfel o usurare de la aceste cresteri mancarime. La culcare, pur si simplu aplicati suc de aloe vera pe verucilor genitale. In dimineata urmatoare, spalati-va cu apa. Repetati noaptea pana cand vedeti rezultate vizibile.

Praf de copt

Praful de copt cu pulverizare va poate ajuta sa puneti capat testului dumneavoastra cu condiloame genitale. Asta pentru ca drojdia de copt creeaza un mediu care este atat de neprietenos pentru microbii din spatele acestor negi. Dupa ce ati facut dusul sau baia in fiecare dimineata, uscati-va bine regiunea intima si prafati niste praf de copt pe ea.