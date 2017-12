Psihologii explica semnele nebanuite ale unui impas in relatie

In fiecare zi, in jur de 3 milioane de oameni din toata lumea merg la intalnire. Aceste intalniri pot deveni ceva mai mult, cum ar fi o relatie de lunga durata sau o casatorie, dar nu va puteti ascunde de factorii ce pot duce la despartire.

Iata cateva semne care te atentioneaza cand ceva nu merge in relatia ta.

1. Nu aveti poze comune

Daca partenerului tau nu ii place sa faca poze si isi verifica conturile de socializare o data pe an, atunci nu ai de ce sa iti faci griji daca nu are poze cu tine postate.

Insa daca partenerul tau isi face mereu poze si le pune pe retelele de sociale, ignorand pozele cu amandoi, atunci ai un motiv de banuiala. Fie partenerului tau ii e rusine sa se afiseze cu tine, ori nu vrea sa faca publica relatia.

2. Nu vorbiti mult si va uitati des la filme cand iesiti la intalnire

Nu exista nimic rau in a va uita impreuna la filmele preferate din cand in cand, insa daca de fiecare data cand va intalniti va uitati la TV sau la film, atunci nu este normal.

Fii mai atenta la sentimentele pe care le simti dupa aceste intalniri. Daca trebuie sa va uitati la ceva pentru ca nu aveti subiecte in comun de conversatie sau pentru ca nu sunteti interesanta pentru partener, atunci trebuie sa va ganditi bine. Oare ai nevoie de o asemenea relatie?

3. Va certati foarte rar

In general, absenta certurilor este buna, insa doar in cazul in care puteti rezolva problemele in mod calm si ascultandu-va unul pe altul.

Totusi, daca nu va certati si tineti totul in voi sau daca unul dintre voi se plange si celalalt uita totul in 10 secunde, este un semn ca relatia nu este sanatoasa. Mai devreme sau mai tarziu se va prabusi sub avalansa acuzelor reciproce.

4. Va imbratisati foarte rar

Exista doua optiuni pentru dezvoltarea relatiilor. Prima este atunci cand partenerul isi arata sentimentele pentru tine in diferite moduri. Iti pot gati o cina delicioasa, iti pot cumpara un cadou frumos sau te pot ajuta cand ai nevoie. Dar ce se intampla cand unuia sau amandurora nu ii plac imbratisarile? Poti recunoaste sau poti incerca sa discuti cu partenerul.

A doua optiune este atunci cand partenerilor nu le pasa unuia de celuilalt. Nu isi doresc o relatie afectiva si nu isi arata iubirea in diferite moduri. Motivul pentru care nu fac asta este pentru ca, probabil, nu se iubesc.