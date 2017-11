Psihologii dezvaluie ce ar trebui sa faca sotii si sotiile pentru a evita divortul

Divortul este foarte des intalnit in zilele noastre, iar statisticile sunt infricosatoare. Totusi, toata lumea isi doreste o casnicie fericita pentru multi ani de acum incolo. Noi am conceput o lista cu sfaturi de la psihologi care te vor ajuta sa eviti greselile si sa iti salvezi casnicia.

1. Respectati-va reciproc

Respectul reciproc este stalpul unei casnicii fericite. Chiar si atunci cand esti nervoasa, exprima-te cu respect. Respectul iti permite sa eviti situatiile in care unul dintre parteneri simte ca persoana de langa el il manipuleaza si pune presiune pe el.

2. Nu iti compara partenerul cu altii

Nu iti compara partenerul cu sotii altor femei, mai ales cu cineva de pe internet.

Aminteste-ti ca oamenii nu posteaza realitatea pe internet, ci ceea ce isi doresc ei de la relatie, asa ca atunci cand alti soti le trimit buchete de flori sotiilor lor, le duc la restaurante scumpe sau le cumpara cadouri, este in mare parte fals. Chiar daca o fac cu adevarat, asta nu inseamna ca acele cupluri sunt fericite.

3. Sotul este prioritatea numarul 1, iar dupa aceea vin copiii

Copiii au nevoie de multa grija si atentie, insa este o greseala sa iti sacrifici casnicia pentru ei. In primul rand, un cuplu casatorit este centrul familiei. In al doilea rand, intr-o buna zi copiii vor pleca, iar voi doi veti ramane singuri.

4. Iertati-va

Nimeni nu este perfect. Toti facem greseli. In orice relatie exista neintelegeri si suferinta in cazul ambilor parteneri. Daca un cuplu nu se poate ierta, atunci relatia va ceda sub greutatea supararilor acumulate.

5. Nu incerca sa iti schimbi partenerul

Oamenii cred in zadar ca isi pot schimba partenerul/ partenera. Cu totii avem defectele noastre si este aproape imposibil sa ii transformi in persoana ideala. Niciodata nu ar trebui sa le schimbi obiceiurile daunatoare, opiniile religioase, relatia cu parintii, hobby-urile, felul in care vad lumea si prioritatile. Un lucru pe care il poti face este sa creezi hobby-uri comune si traditii de care va veti bucura amadoi.