Pozitii sexuale, pozitii de facut dragoste care garanteaza cele mai explozive placeri

Pentru a deveni aproape o experta in materie de sex, este nevoie sa cunosti care sunt adevaratele avantaje ale celor mai apreciate pozitii de facut dragoste.

Pozitii de facut dragoste – Pozitia misionarului

Pozitia misionarului este de obicei prima pozitie in care cuplurile isi incep viata sexuala. In aceasta pozitie femeia sta intinsa pe spate cu picioarele departate si barbatul deasupra ei. Aceasta pozitie e adesea preferata de cupluri pentru calitatea ei romantica, datorita contactului direct si a faptului ca se pot saruta si privi in ochi.

Pozitii de facut dragoste – Pozitia 69

Pozitia 69 este una din cele mai cunoscute pozitii. Ea ofera o mai mare placere prin faptul ca permite stimularea orala concomitenta a organelor genitale a ambilor parteneri. Unul din parteneri va sta intins pe spate in timp ce celalalt va va sta deasupra lui rotit insa la 180 de grade. Aceasta pozitie mai are si alte variatii. In care ambii parteneri pot sta pe lateral, unul dintre ei in picioare sau pe scaun in timp ce il va sustine si pe celalalt.

Pozitii de facut dragoste – Pozitia Amazoanei

Pozitia amazoanei este una dintre pozitiile cele mai recomandate femeilor, care stand deasupra, au libertate maxima de miscare, se pot mangaia si dicta efectiv ritmul actului sexual, astfel incat sa ajunga mai repede la orgasm. Barbatul se aseaza pe spate complet intins, iar femeia deasupra, in pozitie sezut. Barbatul nu are niciun fel de control asupra pozitiei dar, este avantajat de pozitia femeii pe care o pot admira in totalitate, contribuind astfel suplimentar la excitatia vizuala. In plus, el isi poate stimula partenera prin mangaieri.

Pozitii de facut dragoste – Pozitia Ancora

Ancora, este una dintre pozitiile relaxante pentru femeie. Aceasta se aseaza pe spate cu o usoara inclinatie pe partea dreapta iar barbatul ingenuncheaza in fata ei, ridicandu-i piciorul stang si asezandu-l pe umar. In Ancora, femeia are un control limitat, barbatul fiind cel care dicteaza ritmul actului sexual. Cu toate acestea, pozitia este deosebit de relaxanta, clitorisul fiind stimulat la extrem si, cu putin efort, chiar punctul G. Astfel, femeia poate ajunge mai repede la orgasm, chiar daca la inceputul actului pot aparea dureri, datorita unghiului de penetrare. Totodata, beneficiind de o libertate de miscare mai mare, barbatul poate stimula femeia prin mangaieri sau sarutari repetate.

Pozitii de facut dragoste – Pozitia Andromaca

Andromaca este una dintre pozitiile clasice apreciate de femeile active, o pozitie a carei popularitate se apropie de cea a Misionarului. In principiu, barbatul sta asezat pe spate culcat sau semi-lungit iar femeia se aseaza deasupra lui in pozitie culcat sau sezut, la alegere. Femeia are libertate maxima de miscare, se afla la controlul actului sexual. In functie de situatie, ea se poate ridica sau lasa peste partener, schimband astfel unghiul de penetrare in timpul actului sexual. Andromaca este recomandata in special pentru stimularea sau gasirea punctului G.

Pozitii de facut dragoste – Pozitia Antilopei

In pozitia Antilopei, ambii parteneri se aseaza in genunchi. Barbatul se sprijina pe genunchi, penetrandu-si partenera din spate, care se poate sprijini de un pat sau fotoliu in timpul actului. Este recomandat ca femeia sa-si tina genunchii cat mai departati unu l de altul, pentru a ajuta penetrarea. Desi unghiul de penetrare nu este foarte bun, pozitia este recomandata pentru stimularea punctului G. Totodata, barbatul are posibilitatea de a stimula manual si clitorisul sau sanii partenerei. De asemenea, el poate modifica treptat gradul de penetrare, schimband unghiul de inclinare.

Pozitii de facut dragoste – Pozitia Capra

In pozitia Capra, femeia se aseaza in genunchi, apoi se apleaca in fata sprijinindu-se pe coate. Barbatul o penetreaza de la spate, in genunchi. Pozitia este extrem de populara si relaxanta pentru ambii parteneri, cea mai stimulata parte a corpului femeii fiind clitorisul. Barbatul are libertate de miscare mai mare, de aceea el poate stimula suplimentar alte parti ale corpului femeii precum sanii sau spatele, profunzimea penetrarii ramanand la latitudinea partenerilor. Pozitia este recomandata si pentru ca ii confera barbatului un control mai mare asupra alegerii momentului ejacularii, prin urmare, actul sexual se poate prelungi.

Pozitii de facut dragoste – Pozitia lingurita

Aceasta pozitie se numeste pozitia lingurita datorita suprafetei foarte mari de atingere a partenerilor. Femeia va sta intinsa pe o parte in timp ce barbatul o va penetra pe la spate. Aceasta pozitie e una foarte relaxanta, putand fi aplicata chiar si de femeile ce sunt intr-o luna avansata de sarcina. Este recomandata si barbatilor ce sufera de ejaculare precoce deoarece au un control foarte bun asupra gradului de excitare in care se afla.

Pozitii de facut dragoste – Pozitia Copacul

Pentru pozitia copacul, cei doi iubiti se aseaza fata in fata, in picioare. Barbatul se sprijina de un perete iar femeia se prinde cu bratele de gatul barbatului iar cu picioarele de mijloc. Pozitia este destul de incomoda pentru barbat, care poate acuza dureri de spate sau picioare. In cazul in care barbatului i se pare efortul prea mare, femeia se poate sprijini cu fundul de o masa sau de un birou. Aceasta pozitie nu lasa loc stimularii manuale, ambii parteneri avand bratele ocupate, creste insa nivelul intimitatii, cei doi imbratisandu-se strans. Nivelul de penetrare este si el ridicat, stimuland de asemenea foarte intens si Punctul G si clitorisul. De asemenea, pozitia Copacul elimina si diferentele de inaltime, suficient de neplacute in cazul altor pozitii.

Pozitii de facut dragoste – Pozitia Corp la Corp

Una dintre pozitiile cu un grad ridicat de senzualitate si intimitate desi oarecum inconfortabila pentru barbat este si pozitia Corp la corp. Barbatul se aseaza in fund pe pat, iar femeia in poala lui, fata in fata, cuprinzandu-l cu picioarele pe la mijloc. Pozitia ii avantajeaza pe cei doi, permitand imbratisarile si mangaierile, barbatul putand stimula partenera mangaindu-i sanii, spatele sau fundul.

In cazul in care barbatului i se pare inconfortabila aceasta pozitie, femeia il poate imbratisa cu mainile de gat. sprijinindu-se in coate de umerii acestuia.

Pozitii de facut dragoste – Pozitia Curtezana

Pentru pozitia curtezanei, barbatul se va aseza culcat pe spate iar femeia deasupra lui, cu spatele lipit de pieptul barbatului. Femeia isi va indoi putin genunchii sprijinindu-si talpile in pat si se va sprijini pe coate. Pozitia poate fi oarecum inconfortabila pentru femeie, care poate obosi destul de repede, desi la control se afla barbatul, care controleaza ritmul miscarii. Contactul este destul de intim, chiar daca cei doi nu se pot privi ochi in ochi. Mai mult, barbatul are posibilitatea de a stimula suplimentar manual sanii si clitorisul partenerei sale, sporind gradul de placere.

Pozitii de facut dragoste – Pozitia Fluturele

Fluturele este o pozitie destul de grea pentru femeie, care sta culcata pe spate cu picioarele desfacute intr-un unghi mai mare de 90 de grade. Barbatul ingenuncheaza intre picioarele ei, in timpul actului sustinand-o cu mainile de fund si ajutand-o sa-si ridice bazinul. Avand in vedere marimea unghiului la deschiderea picioarelor, recomandam pozitia doar femeilor sportive cu usurinta in miscare. Desi incomoda, pozitia Fluturele le permite ambilor parteneri miscari simultane, cu un plus de efort fizic din partea barbatului. Acesta este insa stimulat sulpimentar, excitatia vizuala fiind maxima, datorita pozitiei care-i permite observarea femeii.

Pozitii de facut dragoste – Pozitia Lenesului

Lenesul este o pozitie care il avantajeaza suta la suta pe barbat. Acesta are libertate de miscare absoluta, isi poate privi in voie partenera deci, si excitatia vizuala este mare, si are posibilitatea de a o stimula prin mangaieri repetate. In principiu, barbatul se aseaza culcat pe spate, femeia deasupra lui, sprijinindu-se pe talpi, cu spatele la partenerul ei. Ambii parteneri au libertate atat in ceea ce priveste miscarea cat si fanteziile, stimulate de faptul ca cei doi nu se pot privi in ochi. Cu toate acestea, femeia poate avea de suferit de pe urma pozitiei nenaturale a corpului existand riscul aparitiei febrei musculare. Totodata, femeia poate fi dezavantajata si de gradul mic de intimitate al pozitiei.

Pozitii de facut dragoste – Pozitia Lotus

Pentru aceasta pozitie, barbatul se aseaza in pozitia lotusului (daca nu o poate face corect, se aseaza turceste sau cu picioarele trase sub el) iar femeia deasupra, in poala lui, cuprinzandu-l cu picioarele in jurul mijlocului. Barbatul o poate ajuta in miscare, tinand-o cu mainile de solduri. Dat fiind caracterul pozitiei, actul sexual este destul de rigid, miscarea soldurilor fiind extrem de limitata. Mai mult, pozitia poate fi obositoare pentru barbat, caruia ii pot amorti picioarele, efectul vizual este redus iar stimularea manuala a organelor genitale aproape imposibila. Cu toate acestea pozitia este foarte intima, cei doi parteneri ramanand imbratisati de la inceput pana la sfarsit, stimulandu-se prin sarutari indelungi.

Pozitii de facut dragoste – Pozitia Lingurita

Aceasta pozitie se numeste pozitia lingurita datorita suprafetei foarte mari de atingere a partenerilor. Femeia va sta intinsa pe o parte in timp ce barbatul o va penetra pe la spate. Aceasta pozitie e una foarte relaxanta, putand fi aplicata chiar si de femeile ce sunt intr-o luna avansata de sarcina. Este recomandata si barbatilor ce sufera de ejaculare precoce deoarece au un control foarte bun asupra gradului de excitare in care se afla.

Puteti citi si urmatorul articol : Pozitii sexuale in functie de zodie.