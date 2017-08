Povesti auzite despre iubire prin ochii barbatilor

Iata cum isi descriu sentimentele barbatii indragostiti. Aceste povesti te vor emotiona.

– Iubitul meu a fost socat cand m-a vazut pentru prima oara ca imi dau jos masca faciala. A stat nemiscat pentru cateva minute si abia apoi m-a intrebat daca pielea mea se cojeste mereu asa.

– Stateam in pat si ma uitam la stele cu iubita mea. Astepta o stea cazatoare pentru a-si pune o dorinta, dar a adormit. In momentul in care am vazut o stea cazatoare mi-am dorit ca toate visurile ei sa devina realitate.

– Cand eram mic, mama imi punea mereu aceste doua intrebari despre fetele de care imi placea: “Ce culoare au ochii ei?” si “Care este inghetata ei preferata?” Am 40 de ani acum, mama nu mai este printre noi de mult timp, dar si astazi imi amintesc ca avea ochii verzi si ii placea inghetata cu fulgi de ciocolata, la fel ca si sotiei mele.

– Cand mi-am intalnit sotia eram amandoi la facultate. Cu o noapte inainte a plouat cu galeata si ma grabeam sa ajung la ore. In fata cladirii era o fata care nu gasea o cale sa treaca peste balta adanca si mi-a cerut ajutorul. M-am dus spre ea si am carat-o in brate pana am ajuns inauntru. Toata lumea era surprinsa, inclusiv eu, dar nu imi pasa. In acea zi mi-am udat pantofii, dar mi-am intalnit si sotia.

– De fiecare data cand ma cert cu sotia mea, fiica noastra cade si se preface ca s-a lovit la mana sau la genunchi. Recent, ne certam in bucatarie in timp ce fiica noastra dormea. Ne-a auzit, a intrat in bucatarie si m-a luat de mana. Mi-a cerut sa stau cu ea deoarece a avut un cosmar si ii era frica sa se culce la loc. Cateva minute mai tarziu am adormit amandoi. Asa a prevenit fetita noastra o cearta mare. Acum nu ne mai certam atat de des datorita ei.

– Suntem perfecti unul pentru celalalt. Toti prietenii nostri cred asta. Avem aceleasi gusturi la orice asa ca ne-am mutat impreuna. Oamenii spun ca rutina poate omori o relatie, dar am experimentat opusul. Sentimentele noastre au devenit mai puternice. Totusi, nu ne putem intelege in legatura cu temperatura din casa. Eu port mereu tricouri, iar ea poarta hanorace. Eu dorm dezvelit, iar ea se acopera cu o duzina de paturi. Asta ne face sa radem. Dintre toate problemele pe care le puteam avea cine ar fi crezut ca asta ar fi fost singura?

– Lucrez in ture. Lucrez 2 zile la rand, apoi am 2 zile libere. Sotia mea imi pregateste micul dejun si gustarile cu surprize in ele. La fel ca si un copil, iubesc sa ii gasesc scrisorile de dragoste in cutiuta de mancare. Imi scrie cat de mult ma iubeste si imi deseneaza o fata zambareata. Nimeni nu a mai facut asta pentru mine.