Povesti auzite care dovedesc ca dragostea adevarate exista

Iubirea este cel mai sincer sentiment din lume si toate aceste povesti pline de sensibilitate, romantism si fericire sunt mai mult decat capabile sa faca si cele mai sceptice persoane sa realizeze ca dragostea adevarata exista si va exista pentru totdeauna!

– Bunicii meu au 70 de ani. Intr-o zi vorbeam cu bunicul meu despre tineretea sa. Dintr-o data bunica a intrat in camera, iar el mi-a zis: “A venit Universul meu!” Complimentele pe care bunicul i le da bunicii sunt mult mai cool decat cele pe care mi le ofera iubitul meu.

– Intr-o dimineata, acum cateva luni, sotul meu s-a trezit cu 20 de minute mai devreme decat deobicei pentru a coase o gaura in manusa mea ca sa nu imi inghete degetele afara. Amandoi aveam un program foarte incarcat cu orele in plus de munca si agitatia dinaintea Craciunului. Nu aveam timp nici de masa de pranz, dar sa merg sa imi cumpar manusi noi. Niciodata nu imi cumpara flori si imi ofera rar complimente, dar aceste gesturi nu ma lasa sa pun la indoiala sinceritatea sentimentelor noastre!

– Astazi, sotul meu mi-a zis: “Daca stiam ce sotie buna esti te-as fi cautat de cand am invatat cum sa merg!”

– Anul trecut, sotul meu a trebuit sa plece intr-o delegatie chiar de Valentine’s Day, dar nu m-a lasat sa ma plictisesc. Cand am venit acasa in acea seara am gasit tortul meu preferat de ciocolata si o felicitare cu o inimioara pe masa. Felicitarea avea doar 3 cuvinte, dar m-a facut extrem de fericita. Scria “Doar pentru tine!”

– Cand mamei mele i se face dor de tatal meu ia parfumul sau si pulverizeaza prin camera. Spune ca asta o ajuta sa se simta de parca este prin preajma. Cand tatal meu vine acasa si simte mirosul parfumului sau zambeste deoarece stie ca s-a gandit la el.

– M-am indragostit de o fata la facultate care are probleme cu auzul. Studiaza pentru a putea interpreta mai bine limba. Acum invat si eu limbajul semnelor pentru a putea sa ii cer sa mergem la o intalnire.

– Bunica mea s-a casatorit foarte devreme cu un barbat pe care nu il iubea. Pe parcursul vietii ei a avut sentimente foarte puternice pentru o alta persoana. La inceput nu puteau fi impreuna pentru ca amandoi erau casatoriti, iar mai tarziu pentru ca aveau copii. Cand amandoi aveau in jur de 90 de ani s-au intalnit la spital din intamplare. Primul lucru pe care i l-a spus barbatul de care a fost indragostita atata timp a fost “In sfarsit te-am gasit!”. Acum sunt determinati sa isi petrecea restul vietii impreuna.

– Astazi m-am trezit si am descoperit ca sotul meu m-a machiat in timp ce eu dormeam. “Am facut asta ca sa ai mai mult timp sa dormi”, mi-a explicat. Apropo, sotul meu este un makeup artist profesionist!