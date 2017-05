Pentru tine, cel care m-ai tradat: iti multumesc!

Scriind aceste cuvinte imi dau seama cat de mult timp am pierdut, de fapt, cu tine.

Motivul pentru care iti scriu nici macar nu este faptul ca m-ai tradat si ca nu am reusit sa ma impac cu situatia. Nu, vei ramane surprins, dar motivul pentru care iti scriu este acela de a te ajuta pe tine.

Da, ai cititi bine! Eu, cea care a luat asupra mea tot raul dar si tot binele tau nu pot spune decat ca sunt recunoscatoare pentru timpul pe care l-am petrecut impreuna, desi tu, cu tradarea ta, ai pus un sfarsit acelei perioade.

Am sa iti spun aceste lucruri:

Iti multumesc pentru faptul ca nu m-ai facut sa pierd mai mult timp cu tine, desi 3 ani pare destul de mult.

Iti multumesc pentru faptul ca m-ai facut sa imi ridic standardele in ceea ce ii priveste pe barbati!

Iti multumesc pentru faptul ca m-ai facut sa inteleg ca trebuie sa ma gandesc de doua ori inainte de a m agandi la o casnicie chiar si dupa mai multi ani de relatie!

Iti multumesc pentru faptul ca, prin tradarea ta, mi-ai adus aminte ca familia este tot ce conteaza uneori. Acum sunt din nou apropiata de ai mei.

Iti multumesc pentru faptul ca m-ai facut sa imi dau seama ca singuratatea nu este deloc atata de rea precum pare.

Iti multumesc pentru faptul ca m-ai ajutat sa invat sa ma lupt pentru ce am crezut ca este al meu.

Nu in ultimul rand, si as vrea sa retii acest lucru: Iti multumesc pentru ca cai plecat si pentru ca in sfarsit sunt din nou libera si eu insumi!