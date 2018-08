Neti Sandu, dezvaluiri nestiute din viata ei. A fost parasita de partenerul ei dupa zece ani de relatie: ”A fost infiorator!”

Neti Sandu, care iti spune in fiecare zi cum s-au aliniat astrele pentru tine, are o poveste de viata socanta, despre care a vorbit in cadrul unui interviu pe care i l-a acordat Andreei Esca.

Astfel, vedeta de televiziune a marturisit ca a fost casatorita timp de doi ani de zile, iar mai apoi a avut o relatie cu un barbat, care din pacate a parasit-o dupa zece ani.

„M-am maritat si a durat doi ani. Cred ca aveam 24 de ani. Nu era un colg de facultate, era un prieten. N-a tinut pentru ca eram foarte diferiti. Dupa aceea am avut o relatie de 10 ani pana cand am ajuns la Pro TV. Si a plecat. El. Eu nu am spus nimic. Am zis ca omul e liber sa faca ce vrea. Important era cum ma descurcam eu dupa aia, nu…

A fost infiorator de greu, nu greu. Asa a fost inceputul la Pro TV. Eu asa i-am spus lui Florin (n.r. Calinescu): „Eu sunt atat de daramata ca eu nu stiu daca o sa pot sa fac fata aici”. Exact atunci, cu doua saptamani inainte. A plecat dupa zece ani de relatie. Mi-a lasat o hartie in care mi-a spus ca nu se poate ceva mai perfect decat mine. El a invocat motivul ca avea impresia ca eu ii port ghinion. Nu eu, stai ca formulara era alta: ca ne purtam ghinion unul altuia. El tot zicea, el avea nevoie de un vinovat si eu de aceea nu am luptat niciun milimetru. Nu i-am cerut nicio explicatie.

Eu nu as fi avut nici cea mai mica posibilitate sa-i dovedesc ca nu eu sunt cauza. Pentru ca nu iubea si atunci… Si daca nu ar fi plecat si daca nu s-ar fi intrerupt atat de dureros, de o cruzime rara. In prima zi, cand am avut prima zi de emisie, el a venit si si-a luat toate lucrurile din casa. Si eu cand am ajuns de la emisiune si am vazut casa devastata, deci pur si simplu mi-a venit rau. Am crezut ca au venit hotii, au spart usa… El rascolise de frica sa nu vin eu. Adica tu nu ai avut curaj sa dai ochii cu mine si nici sa imi spui… A plecat fara sa avem vreo discutie si vii si iti furi lucrurile din casa. Asta a fost alegerea mea sa nu spun absolut nimic.

Eu am facut vreo cinci ani de terapie ca sa trec peste asta si sa ma pot bucura de viata, de fapt asta voiam. Ma secase de toate resursele… daca nu pleca in felul asta, daca nu era atat de socant, eu nu as fi facut toate lucrurile pe care le-am facut dupa aceea. In felul asta eu ii multumesc ca a fost in halul in care a fost. Nu pot decat sa-i multumesc. pentru ca daca ramanea, el ar fi fost vesnic nemultumit ca din cauza mea”, a povestit Neti Sandu in cadrul emisiunii ”La radio…cu Andreea Esca.”