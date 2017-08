Motivul pentru care femeile prefera parteneri mai tineri

Tot mai multe femei in ziua de astazi prefera sa aiba langa ele barbati mai tineri. Isi doresc sa fie satisfacute din punct de vedere sexual si sa-si recastige stima de sine langa un barbat in forta.

“Iubirea nu tine cont de varsta. I se poate intampla oricui, indiferent daca este femeie sau barbat. Atata timp cat o persoana se simte implinita alaturi de o alta persoana de sex opus, nu mai vorbim de o preferinta, ci de o cale spre fericire.

Am observat totusi o tendinta de a alege barbati tineri in randul femeilor divortate sau a celor care sunt trecute de prima tinerete si au deja un copil. Urmatorul lor partener este, in multe dintre cazuri, unul mai tanar, pentru ca ele isi doresc o validare a lor ca femei, iar acest lucru le aduce si mai multa incredere in propria persoana’’, precizeaza psihoterapeutul Oana Nicolau pentru CSID.

Dupa o despartire, femeile aleg sa apeleze la mai multe trucuri si schimbari, pentru a redobandi stim a de sine. Isi schimba look-ul, apeleaza la un decolteu mai adanc si o fusta mai scurta.

Barbatii si femeile reactioneaza diferit atunci cand vorbim de o oportunitate, avand portniri diferite. Exista femei care isi aleg barbati mai tineri din nevoia de a face mai mult sex si barbati care se considera vanatori si cauta doar distractie. O femeie matura reprezinta un trofeu mai greu de cucerit.