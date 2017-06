Motivul pentru care ar trebui sa faci sex la ora 15:00

Alisa Vitti, un cunoscut expert in domeniul hormonal, sustine ca hormonii au o implicatie uriasa asupra vietii sexuale. Ba mai mult, conform studiilor hormonii au puncte de varf si puncte in care au un nivel scazut.

Potrivit lui Vitti cel mai bun moment pentru a face sex este la ora 15:00.

Pentru femei, in momentul in care hormonul cortizol creste, aduce cu el un plus de energie.

In acelasi timp, barbatii au niveluri ridicate de estrogen, ceea ce ii face sa fie mult mai pasionali.

Vitti, autorul ghidului de hormoni WomanCode, spune că secretul satisfacerii sexuale este ca partenerii să găsească o modalitate de a-și sincroniza libidoul.

Un alt moment bun pentru sex este dimineata devreme, pana la jumatatea diminetii, cand testosteronul barbatilor – un hormon pe care il produc in timpul somnului – este cel mai mare.

“Barbatii sunt mai interesati sa initieze in o partita de sex in aceasta perioada si sunt mai capabili de un raspuns sexual mai bun”, spune Vitti.

Ba mai mult decat atat, studiile arata ca dimineata sunt sanse mult mai mari ca o femeie sa ramana insarcinata.