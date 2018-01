Moduri in care organismul reactioneaza dupa o despartire

Despartirile sunt dificile pentru majoritatea persoanele, iar pe langa durerea provocata de ruptura, se produc si diverse schimbari ale echilibrului hormonal si din acest motiv emotiile o iau razna.

Organismul reactioneaza dupa o despartire atat fizic cat si psihic.

1. Anxietate si probleme cu somnul

Dupa o despartire se pierde dorinta de interactiune cu cei din jur, astfel se instaleaza anxietatea.

2. Dureri in piept

Studiile au demonstrat ca dupa o despartire oamenii primesc aceleasi impulsuri ca in cazul unei dureri fizice sau a unei arsuri.

Creierul primeste semnale ca exista durere si aceste impulsuri se transforma intr-un adevarat disconfort fizic si degenereaza in dureri pectorale si chiar in atac cardiac. Inima nu mai lucreaza la fel de bine ca in timpul relatiei.

3. Probleme de piele

Despartirile ii fac pe oameni sa nu se mai ingrijeaza la fel de mult, insa problemele cu pielea se agraveaza si din cauza dezechilibrului hormonal.

Acest dezechilibru duce la agravarea acneei si la caderea parului.

4. Modificari bruste de greutate

Depresia de dupa despartire duce la probleme cu pofta de mancare, desi pe termen lung, despartirile duc la ingrasare.

Insomnia, lipsa exercitiilor fizice, stresul, sunt factori cate duc la acumularea kilogramelor in plus.