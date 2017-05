Ce am invatat dupa 10 ani de casnicie: ce credeai ca e adevarat si, de fapt, este total fals

Casnicia este unul dintre marile aspecte ale vietii asupra carora planeaza o multime de preconceptii si, implicit, mituri. Si zpun o multime de mituri datorita faptului ca dupa 10 ani de casnicie sunt mai fericita si mai implinita decat am fost vreodata in viata mea!

Nu am avut nicio experienta care sa imi aduca vreo revelatie sau vreun moment de cumpana in care sa imi pun intrebari cu privire la “ce fac cu viata mea”. Motivul pentru care scriu aceste cuvinte este acela ca mi s-a cam luat sa tot aud tinere domnite care se lamenteaza ca li s-a terminat viata pentru ca se marita. Nu vrei, nu te marita! Dar sa nu ne enervam!

Iata e am invatat dupa 10 ani de casnicie: ce credeai ca e adevarat si, de fapt, este total fals

1. In casnicie poti rezolva orice

Doar pentru ca o persoana se casatoreste nu inseamna ca isi poate rezolva toate probleme de relatie. Pana una alta, patalamaua reprezentant de actul de casatorie si de verigheta nu este un garant al unei casnicii de tipul “pana moartea ne va desparti”.

2. Oamenii casatoriti fac mai rar sex decat cei necasatoriti

Asta este una dintre cele mai mari prostii pe care le-am auzit vreodatat! Logic vorbind, cum as putea sa fac mai putin sex cu un barbat care e in casa aproape zilnic? Este practic imposibil! Ba mai mult, de 10 ani, cred ca la capitolul sex nu am de ce sa ma plang!

3. Oamenii casatoriti se simt mai putin singuri

Din pacate, mai cruda este singuratatea in doi decat de unul singur, iar o casnicie nu garanteaza faptul ca nu te vei simti niciodata singur de acum pana la “adanci batraneti”. Nu degeaba este infloritoare “industria” terapiei conjugale pe care nu am dat niciodata bani! Ca sa nu ma simt singura, ghici ce fac: imi iau sotul in brate si in 99 din 100 de cazuri ..fac sex cu el!

4. Casnicia te face mai fericit

Fericirea nu depinde de casnicie. Un om nefericit defel, care nu stie sa se bucure din cauza propriului fel de a fi, va fi nefericit si in casnicie. Atat amn de zis!

5. Casnicia este un fel de “linie de sosire”

Odata verigheta pusa pe deget, multe persoane – femei si barbati deopotriva – considera ca au realizat ce aveau de realizat pe plan amoros in viata si acum se pot aseza linistiti pe canapea si sa nu mai depuna niciun fel de efort. Ei bine, total fals! Deseori, dupa casatorie partenerii trebuie sa depuna mai mult efort pentru a le fi bine, in general, decat inainte, iar cine se lasa pe tanjeala sfarseste, de regula, cu un divort in palmares.

6. Casnicia inseamna finalul distractiei

“M-am distrat destul. E cazul sa ma asez la casa mea” – o preconceptie auzita deseori la rudele mai in varsta. Insa distractia, aventura, micile si marile placeri ale vietii pot fi gustate si in doi, in timpul casniciei. Totul depinde doar de soti si asta este adevarat! Sa fim sincere, barbatii au chef de cele mai multe ori de distractie!