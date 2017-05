Mi-am prins baiatul sarutandu-se cu un alt baiat iar acest lucru mi-a facut casnicia mult mai buna

Sunt mama unui adolescent in varsta de 17 ani. Eu si tatal sau facem parte dintr-o familie cu traditie ortodoxa din Bucuresti si am fost crescuti in stilul clasic al unei familii romanesti. Avem doi copii, un baiat in varsta de 17 ani si o fata in varsta de 13 ani.

Fiul nostru trece printr-o adolescenta destul de zbuciumata si nu de multe ori am avut probleme cu el. In sensul ca a devenit un pic mai agresiv, mai nervos si mai “de neinteles”, dupa cum este si cazul la o asa varsta.

Eu si tatal lui am pus toate schimbarile sale de comportament pe seama perioadei prin care trece insa la un moment dat mi-am dat seama ca era vorba de mult mai mult decat atat.

Intr-o zi, fiul nostru si cu prietenul sua cel mai bun se aflau la noi in casa. La un moment dat au mers in camera fiului meu ca sa faca un turneu de jocuri pe televizor. In mod normal nu intru in camera fiului meu cand este acolo fara sa bat la usa, dar de data aceasta, la o ora dupa ce au intrat in camera, am vrut sa le duc cateva sendvisuri si am intrat direct. Ceea ce am vazut m-a lasta masca si am scapat farfuria din mana: fiul meu se saruta cu prietenul lui cel mai bun!

Fiul meu a ramas si el nemisca iar prietenul sau a iesit fugind din camera si din casa cand m-a vazut in capul usii.

Baiatul meu apoi a izbucnit in lacrimi si a inceput sa imi spuna, aproape disperat “Te rog frumos sa nu-i spui lui tata”.

Totul s-a petrecut atat de repede incat nu am avut prea mult timp sa reactionez si sa imi dau seama despre ce este vorba exact. Dupa cateva momente insa m-am calmat si mi-am dat seama ca cel mai bine ar fi sa vorbesc cu baiatul meu.

A fost nevoie de putina putere de convingere ca sa-l fac sa imi spuna tot ce are pe suflet. Pe scurt, mi-a explicat ca nu simte atractie sexuala fata de fete ci fata de baieti. Este copilul meu asa ca i-am spus ca nu are de ce sa-i fie rusine si ca secretul lui este in siguranta cu mine. Insa, sub nicio forma nu aveam cum sa-i ascund asa ceva sotului meu.

Asa ca l-am confruntat si i-am expus situatia pe fata, fara ocolisuri. Ceea ce mi-a spus m-a facut sa imi dau seama ca de multe ori il subestimez si ca de fapt am alaturi un barbat care merita toata dragostea mea si toata pasiunea mea. Si ce-i drept, de ceva ani incoace nu i-am mai oferit nici una nici alta cu toata inima. Cu siguranta din cauza plictiselii si a monotoniei.

“Preferintele sexuale ale baiatului nostru nu il fac sa fie o alta persoana sau un alt om. Gresala este din partea noastra ca nu l-am facut sa inteleaga pana al 17 ani ca poate sa ne spuna orice si ca absolut nimic nu este rusinos si ca va avea mereu sprijinul nostru”, mi-a spus sotul meu iar acest lucru m-a facut sa imi dau seama ce fel de om am alaturi. De atunci casnicia mea e mult mai fericita iar viata noastra de familie e mult mai implinita.