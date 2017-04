Mi-am dat seama ca sotul meu e “pe invers” dupa 10 ani. Acum suntem mai fericiti ca niciodata

10 ani de casnicie fericita si inca 4 ani de relatie inainte. Dupa o perioada atata de lunga multa lume spune ca pasiunea din cuplu dispare si ca este inlocuita cu respect si un alt fel de dragoste.

Tocmai crezand astfel de vorbe am ajuns sa ma complac intr-o situatie care, dupa o vreme, a devenit destul de suparatoare.

Am fost pusa in fata unui fapt dat fara sa ma astept vreodata la asa ceva. Va dati seama ca pentru o femeie este destul de dificil sa intelegaga ca sotul ei, caruia i-a daruit doi copii, se comporta ca si cand nu o mai vrea. Si nu la modul declarativ ci pur si simplu la modul fizic.

Asa ca imediat ce am inceput sa avem probleme de acest fel primul lucru la care m-am gandit a fost ca are o amanta. M-am gandit sa nu trag concluzii pripite asa ca am angajat un detectiv particular sa il urmareasca.

Dupa doua luni, timp in care lucrurile intre noi doi au ajuns sa fie din ce in ce mai rele, detectivul mi-a prezentat rezultatele.

“De ce a durat atata de mult?”, am intrebat nedumerita. Omul s-a uitat la mine si mi-a spus: De fiecare data cand l-am urmarit nu facea nimic altceva decat sa se vada cu un prieten de-al sau. Stateau, discutau, beau ceva si apoi fiecare pleca. Asa s-a petrecut timp de aproape doua luni. Se vedeau aproximativ o data la 3 zile. Am presupus ca pot veni sa va spun ca totul este in regula. Insa, ieri…am facut aceasta fotografie”.

Omul mi-a aratat o imagine in care sotul meu se saruta cu acel barbat. Am inghetat de nedumerire. Nu mi-a venit sa cred. Insa, am avut destul de multa putere sa imi adun gandurile si sa imi propun sa discut cu sotul meu.

Asa ca l-am confruntat, i-am aratat imaginea iar ce mi-a raspuns m-a lasat masca. Mai mult, de atunci suntem si mai fericiti impreuna.

“Iubita mea, nu imi pare rau pentru ce am facut. Asa am fost eu mereu. Sunt bisexual. Este unul dinte oamenii pe care ii iubesc din adolescenta. Sa nu te simti tradata! Te iubesc la fel de mult. Insa, mi-am reprimat aceste sentimente zeci de ani si tot ce s-a intamplat a fost acest sarut pe care il vezi in imagine. Mi-a fost mereu greu sa ma ascund de ceea ce sunt cu adevarat. Te rog frumos sa ma ierti”, mi-a spus sotul meu.

Din acel moment mi-am dat seama cat de greu trebuie sa-i fi fost pana acum si cat de mult a trebuit sa se abtina de la a fi ceea ce este el. Asa ca am decis sa-i acord inca o sansa. Si de atunci am devenit cei mai buni prieteni din nou. Mai ales ca acum suntem doi care-i stiu secretul iar eu nu-l condamn. Pe langa asta, viata noastra sexuala a devenit mult mai buna.