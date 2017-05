Mama m-a convins sa imi iert iubitul infidel

Stiu, este posibil ca multe femei sa ma invinuiasca pentru ca din punctul lor de vedere am fost slaba si nu am incheiat relatie pa care inca o am, mai ales dupa ce am aflat ca m-a inselat.

Insa, am avut motivele mele si multe dintre ele au fost cat se poate de bune.

Ca sa povestesc pe scurt, la un moment dat, dupa 4 ani de relatie, am aflat ca iubitul meu m-a inselat. Si mai mult decat atat, m-a inselat cu una dintre prietenele mele.

Evident ca in prima faza am fost cat se poate de furioasa si primul meu instinct a fost sa-l parasesc si sa rup orice legatura ar fi fost intre mine si intre amica mea, cea cu care se culcase.

Insa, in disperare, primul lucru pe care l-am facut a fost sa o sun pe mama si sa-i povestesc tot.

Dupa ce m-a ascultat si m-a lasat sa imi spun tot pasul, mama a spus simplu: “Ma imbrac si vin la tine”.

In prima faza am crezut ca vine la mine ca sa ma ajute sa-mi fac bagajele si ca sa ma ajute sa ma mut din apartamentul in care stateam cu iubitul meu infidel.

Insa mama si-a facut aparitia la mine la usa cu o sticla de vin in mana. Mi-a spus: “Haide sa discutam putin”.

A desfacut sticla de vin, a turnat doua pahare si a inceput sa-mi povesteasca despre toata tineretea ei si despre inceputul relatiei ei cu tata.

Mi-a povestit cum s-au cunoscut, cat timp a curtat-o tata si din ce imi poveseta mai mult pe atata imi dadeam seama ca avea ceva sa-mi spuna, ceva ce nu mi-a spus niciodata.

“Mama, vrei sa imi spui ceva?”, am intrebat-o.

In acel moment mama mi-a povestit cum a stiut despre absolut toate amantele tatlui meu. Mi-a povestit ca niciodata nu s-a simtit geloasa si ca niciodata nu l-a acuzat ca a cautat sex cu alta femeie. Mi-a povestit ca vremurile in care si-a trait ea tineretea oarecum dictau o astfel de traiectorie a unui cuplu cu o “femeie cumite” insa mi-a spus un lucru care m-a pus foarte mult pe ganduri.

“Eu am stiut toate aceste lucruri. Insa, tatal tau mereu s-a comportat cu mine ca si cu o regina. Mereu m-a onorat, nu s-a uitat nimeni la mine cu coada ochiului si nu mi-a plans nimeni de mila si mereu m-am simtit ca fiind cu adevarat jumatatea lui. Timpul pe care l-am investit in relatia noastra nu a facut decat sa duca dragostea noastra la alt nivel si anume la nivel de respect”, a zis mama.

M-a pus mult pe ganduri. M-am gandit vreo doua zile si mi-am dat seama ca iubitul meu era, de fapt, jumatatea mea. Mi-am dat seama ca respectul se castiga atunci cand ierti. Asa ca am decis sa il iert pentru greseala sa. Ca pana la urma a fost doar o greseala. Si iata ca dupa atatia ani sunt fericita alturi de sotul meu si cei doi copiii ai nostri. Iar el, de cand a inteles ca a primit o a doua sansa, este cheie de biserica!