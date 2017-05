Ma numesc Ioana si am o poveste pe care as vrea sa o impartasesc si cu voi tocmai pentru a descuraja reactiile pe care oamenii le pot avea in fata unei situatii care nu este tocmai pe placul lor. In cazul meu, oamenii m-au barfit pentru ca m-am maritat cu cumnatul meu de dragul surorii mele.

Dupa cum cred ca deja va dati seama, am ajuns in situatia aceasta nu tocmai in conditii ideale iar acest lucru a agravat si mai mult remarcile pe care le-am auzit la adresa mea dupa ce m-am maritat cu el.

Lucrurile stau cam asa: eu, sora mea si cumnatul meu eram cat se poate de apropiati. Am fost prieteni din copilarie iar intre noi a existat mereu mai intai o relatie de prietenie. In adolescenta, sora si cumnatul meu s-au indragostit unul de celalat si s-au casatorit pe la vreo 25 de ani, mai apoi. In urmatorii 4 ani au facut doi copii si totul le mergea cat se poate de bine. Eu nu am fost atat de “cuminte”, ceea ce probabil a contribuit la vorbele urate pe care le-am auzit despre mine.

Precum spuneam, sora si cumnatul meu au avut o casnicie cat se poate de frumoasa si de fericita. Spun ca au avut pentru ca la 5 ani dupa ce s-au casatorit sora mea s-a imbolnavit de o boala incurabila. Acea boala crunta a pus-o la pat in doua luni.

Fiind foarte apropiate, precum am povestit, la o luna inainte sa moara sora mea m-a chemat la ea sa discutam.

“Ioana, vreau sa iti cer ceva. Nu stiu cum sa iti spun altfel, dar vreau sa iti cer ceva pentru ca esti singurul om de pe lume, in afara de sotul meu, in care am incredere. Eu voi muri, stiu asta! Dupa ce mor vreau sa imi promiti ca vei avea grija de sotul meu si de copiii mei asa cum stiu ca poti sa faci. Vreau sa imi promiti ca vei fi alaturi de ei si ca daca sotul meu va avea nevoie de tine ii vei fi alaturi in absolut orice. Il stii de atat de mult timp si nu ar exista pe lume pentru el o sotie, o femeie, mai buna decat tine, dupa ce eu nu voi mai fi”, mi-a spus sora mea.

Am ascultat-o inmarmurita dar nu am putut sa nu ii promit tot ce m-a rugat.

Ca sa nu lungim povestea, inevitabilul s-a petrecut. Sora mea a murit iar la sase luni dupa aceea eu traiam alaturi de fostul meu cumnat si aveam grija de el si de nepotii mei. Ii iubesc! Ii iubesc foarte foarte mult! Toata lumea ne judeca pentru alegerea noastra si nimeni nu stie ca am ajuns impreuna in primul rand datorita surorii mele. Imi iubesc barbatul si copiii asa cum si sora mea si i-a iubit si sunt mandra de asta, orice ar spune lumea!