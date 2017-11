Lucruri simple care te vor transforma intr-o adevarata cuceritoare

Barbatii sunt destul de retinuti atunci cand vine vorba sa discute despre lucrurile pe care le apreciaza la o femeie. Insa care sunt calitatile pe care barbatii le adora la partenera lor. Uite cum il poti cuceri iremediabil:

Uita-te in ochii lui

Cand ii vorbesti este bine sa-l privesti in ochi, ii va placea asta si se va deschide in fata ta. Insa, ai grija sa nu exagerezi, ce este mult strica.

Fii naturala

Orice persoana apreciaza atunci cand esti natural, cand te comporti natural. Important e sa fii tu.

Fii atenta cu el, intreaba-l daca are nevoie de ceva

Chiar daca stii ca se poate descurca si singur, ar aprecia sa auda ca cineva ii ofera ajutorul.

Fii sexy

In intimitate, prin casa, pentru a pipera relatia, este indicat sa fii cat mai sexy. Asta il va tine in priza si se va simti in permanenta atras de tine.

Nu te supara din orice

Barbatilor nu le place drama si in mod cert nu le plac tensiunile din casa. Barbatii apreciaza o femeie cu simtul umorului, relaxata, care stie de gluma si nu cauta cearta din orice.

Razi zgomotos

Desi poate tie ti se pare ca scoti sunete ciudate, partenerul tau s-ar putea sa creada ca esti adorabila facand asta.

Da-i o porecla

Porecla trebuie sa fie unica, amuzanta si sa aiba legatura cu el. Te va face sa pari o persoana creativa si va arata ca il cunosti si il intelegi.