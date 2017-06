Leonard Doroftei a aflat in direct adevarul! Dupa 23 de ani de casnicie a primit vestea ca un trasnet: “Imi pare rau ca ai aflat acum, in emisiune”

Leonard Doroftei a aflat in emisiunea 2k1, prezentata de Mirela Boureanu Vaida, ca sotia sa ii controleaza telefonul inca de la inceputul casniciei.

Initial cea care a recunoscut a fost Diana Bisinicu, insa sotul sau stia ca este urmarit, spre deosebire de Leonard Doroftei care a aflat in emisiune.

“Da, pe cuvântul meu. Eu sunt Capricorn, trebuie să deţin controlul.De faţă cu el îi iau telefonul. Ba da, am încredere în el, dar trebuie să previn. Şi el are parolele mele”, a declarat Diana Bisinicu, in timp ce partenerul sau a recunoscut ca este adevarat:“Are toate parolele mele.”

In momentul in care a realizat ca Leonard Doroftei nu stie ca este urmarit, Mirela Vaida a simtit nevoia sa-i arata compasiune.

“Leo, imi pare rau ca ai aflat acum, in emisiune.”, a fost replica Mirelei Vaida.

“Da, după 23 de ani de căsătorie. Da, cred că e foarte bine asa.”, a spus Monica, sotia lui Leonard Doroftei.