Iubita mea, vreau sa iti spun asta de foarte mult timp! Sper sa nu ma parasesti dupa aceea

Aceasta este o scrisoare deschisa catre iubita mea! In mare parte poate sa para ca sunt un nemultumit si ca nu apreciez ceea ce am. De fapt, as vrea ca ea sa citeasca aceste lucruri si sa isi dea seama ca dupa atat de mult timp de cand suntem impreuna, nu isi da seama de o serei de lucruri pe care barbatii le vor in general dupa o anumita perioada.

Asa ca, iubita mea, vreau sa iti spun asta de foarte mult timp

1. Iesi cu fetele, te rog!

Deseori, barbatii se bucura de “iesirile cu fetele” ale iubitelor lor la fel de mult ca ele. Femeile nu ar trebui sa se simta nicicum ofensate. Este normal ca eu sa ma bucur ca tu iesi in oras pentru ca astfel am timp si spatiu personal pentru a face ce am chef. Capacitatea femeii de a avea o viata sociala separata fata de barbat este un mare “turn on”, cel putin pentru cei echilibrati in relatiile de cuplu.

2. De fapt, inca nu mi-e dor de tine!

Se nimereste sa fii departe de mine de doar trei ore, sa ma suni si sa ma intrebi “Ti-e dor de mine?”. Eul raspund afirmativ, desi raspunsul sincer ar “Nu chiar” sau “Nu inca”. Pana una alta, o femeie ar trebui sa lase putin spatiu si timp, atunci cand nu este langa partenerul ei, pentru ca acestuia sa i se faca dor. Mai usor cu telefoanele si cu mesajele!

3. Asta nu e prajitura mamei!

O iubita grijulie incearca intotdeauna sa ii ofere barbatului ei tot ce ii placea din mediul familial, inclusiv in ceea ce priveste mancarurile. Daca stii ca imi place o anumita prajitura sau ca sunt un mare fan al salatei de boeuf, incerci mereu sa imi faci pe plac. Mereu apreciez eforturile tale si mereu spun “Hmmm, sunt delicioase!”. De fapt, adevarul crud este ca niciodata nu iti ies asa cum imi plac mie. Si asta pentru ca am fost crescut cu un anumit tip de mancare gatita. Nu trebuie sa te superi pe mine pentru acest lucru! Trebuie sa retii ca apreciez absolut tot ce faci pentru mine!