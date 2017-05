Intrebari pe care mi le-am pus dupa inselat. Raspunsurile mele te ajuta si pe tine

O persoana care este inselata, in relatia de cuplu, ar trebui sa-i puna infidelului cateva intrebari, dar si sie insasi, pentru a intelege ca actul de infidelitate nu a avut loc din senin, ci ca relatia in sine si, bineinteles, viata sexuala in cuplu pot fi, de fapt, cele care au facilitat inselat.

Chiar daca rutina si oboseala din viata sexuala a unui cuplu nu scuza sub nicio forma actul de infidelitate al unuia dintre parteneri, analizand starea relatiei dinainte de aventura amoroasa poate atenua durerea si diminua vina.

De fapt, ce s-a intamplat in relatie inainte ca el sau ea sa calce stramb?

Pentru a putea raspunde la aceasta intrebare trebuie ridicate alte probleme de cel care a fost inselat. Practic, femeia inselata trebuie sa-si intrebe barbatul infidel (sau barbatul inselat pe femeia adulterina) urmatoarele trei intrebari, indiferent cat de dureroase ar fi raspunsurile:

1. “Ce ti-ai dorit referitor la viata noastre sexuala si nu ai primit inainte sa ma inseli?”

2. “Ce aveai, dar iti doreai mai mult inainte sa ma inseli?”

3. “Cu ce am gresit eu in privinta vietii sexuale incat ai ajuns sa ma inseli?”

Se prea poate ca unul dintre parteneri sau chiar amandoi sa nu fie dispusi nici macar sa-si vorbeasca dupa un act de infidelitate, dar cei care nu pot renunta la relatie, chiar daca sustin ca dau dracului tot, trebuie sa-si faca curaj si sa puna intrebarile, sa dea raspunsurile sincere si sa le si primeasca cu stoicism si calm, pe cat se poate.

Daca lipsa de comunicare in relatie este una dintre “plangeri”, puteti considera amandoi ca ati trecut peste acest hop daca ati reusit sa puneti intrebarile si sa le dati si raspunsurile.

Odate primite raspunsurile de la persoana care a inselat, cel care se considera inselat in relatie ar trebui sa-si pune lui insusi urmatoarele patru intrebari. Acestea vizeaza stabilirea proportiei de vina pe care o are pentru aventura amoroasa a celuilalt. Deseori, vina se imparte.

1. “Am fost un/o partener/a bun/a in relatie/casatorie? De ce da si de ce nu?”

2. “Am simtit si eu ca viata noastra sexuala este plictisitoare?”

3. “Am fost nervos/oasa si am pastrat ranchiuna fata de ea/el, inainte sa ma insele, si nu i-am spus?”

4. “M-am simtit singur/a in relatie?”

Sunt intrebari la care, aparent, raspunsurile pot fi destul de clare, dar trebuie marturisite cu voce tare in fata celui care a inselat.

Daca ati reusit sa treceti peste aventura amoroasa si amandurora va pare rau pentru vina pe care o purtati pentru actul de infidelitate, incercati zilnic sa va puneti intrebarile: “Cum te simti?” “Cum ma simt?” “Cum suntem noi doi impreuna?”