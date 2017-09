Impartirea sexuala a barbatilor: tot ce trebuie sa stii despre cele 3 tipuri de amanti

Cum iti dai seama ce fel de amant este un barbat? Exista anumite caracteristici specifice fiecarui barbat prin care o femeie isi poate da seama cel fel de amant este acesta, cat de bun este la pat, dar si cat de bine se potriveste el sexual cu ea.

Felul de a fi al fiecarui barbat tradeaza, pe alocuri, temperamentul lui sexual. Atentie insa! Preconceptia potrivit careia un barbat amuzant si agreabil in public este si un amant desavarsit se poate dovedi falsa. Doar pentru el este cea mai placuta companie intr-un grup de oameni nu inseamna ca este capabil sa aduca o femeie pe culmile placerii intre asternuturi.

Iata principalele trei tipologii de barbati si cum sunt ei, de fapt, in pat!

Cum arata barbatul cu temperament sexual puternic

Barbatul care are o puternica personalitate sexuala sunt, de regula, cei cu parul mai inchis la culoare, de regula saten inchis sau brunet. Trupul unui barbat cu un temperament sexual puternic este, adesea, acoperit cu par, pilozitatea fiind crescuta mai ales din zona abdomenului, de sub buric, pana la pelvis. Acest tip de barbat are par si pe piept, si pe brate si pe picioare si, pentru a-si mentine o infatisare ingrijita, este nevoit sa se barbiereasca in fiecare zi, daca nu chiar de doua ori pe zi atunci cand are vreo ocazie speciala la care participa.

Pilozitatea crescuta a barbatilor cu temperament sexual puternic este determinata de o secretie abundenta de testosteron. Acest hormon sexual masculin este produs in cantitati mai mari decat la barbatii mai putin parosi. Testosteronul este, de altfel, singurul afrodiziac dovedit stiintific atat pentru barbati, cat si pentru femei (si ele secreta testosteron, dar in cantitati mult mai mici), care creste intr-adevar apetitul sexual. Dezavantajul secretiei mari de testosteron la barbati este caderea parului in zona capului, adica chelirea.

Chelia sau calvitia poate aparea la orice varsta la barbat, in functie de secretia de testosteron. Cu cat secretia este mai mare, cu atat barbatul cheleste mai repede. Astfel ca un barbat chel (total sau partial) I varsta de aproximativ 30 de ani sau chiar mai putin este considerat un “gigant sexual”, pentru ca are mult mult testosteron.

Un astfel de barbat, descris drept “un macho”, rareori intampina probleme intre asternuturi, fiind considerat un amant bun. El are, de regula, prima experienta sexuala in jurul varstei de 11-12 ani, stie sa se bucure de sex, dar si sa ofere placere iubitei sale. Problemele pot, insa, aparea in functie de compatibilitatea cu partenera. Daca ea are un temperament sexual slab, multumindu-se cu aproximativ o partida de sex pe saptamana, barbatul “macho” cu o suprasecretie de testosteron se va simti, cu siguranta, neimplinit sexual pentru ca el are nevoie de cel putin o partida de sex pe zi, “in zilele bune” (cand are ocazia) fiind dispus sa faca sex si de 7-9 ori pe zi.

Cum arata barbatul cu temperament sexual mediu, asa-zisul “barbat normal”

Barbatul care are un temperament sexual mediu are, de regula, parul saten, nu prea inchis. Are par pe corp, dar mai putin decat barbatul “macho”. Barbatul mediu din punct de vedere sexual are par pe brate, pe picioare si foarte putin pe piept, firele fiind mult mai rare decat la barbatii “macho”.

Barbatul cu temperament sexual mediu are o inaltime normala, nici prea scund, nici foarte inalt. Acesta este multumit cu o singura partida de sex pe zi, fizic fiind capabil sa sustine si patru partide pe zi, desi nu resimte, de regula, o nevoie sexuala atat de mare.

Spre deosebire de barbatul “macho” care isi incepe viata sexuala in jurul varstei de 11-12 ani, barbatul cu temperament sexual mediu are prima experienta sexuala in jurul varstei de 13-15 ani.

Acest gen de temperament sexual este cel mai raspandit, dar si cel mai maleabil. Barbatul mediu din punct de vedere sexual se poate intelege in pat cu orice fel de femeie, avand o mare adaptabilitate sexuala. Cu toate acestea, in asa-numitele “zile proaste”, poate intampina probleme sexuale de timpul ejacularii precoce sau a incapacitatii de a avea erectie. Problemele sunt, insa, pasagere, putand fi usor de trecut peste cu o partenera intelegatoare si rabdatoare.

Cum arata barbatul cu temperament sexual slab

Temperamentul sexual slab este generat de secretia redusa de testosteron. Practic, organismul barbatului slab din punct de vedere sexual produce prea putin testosteron. Din acest motiv, pilozitatea este minima.

Barbatul cu temperament sexual slab este, de regula, blond, saten foarte deschis sau chiar roscat. El are foarte putin par pe brate si pe picioare, iar pe piept aproape deloc. Mai mult, are o piele atat de fina in zona pieptului si a abdomenului incat aproape ca poate rivaliza cu pielea unei femei. Constitutia lui musculara este slab dezvoltata de la natura, avand nevoie de multe multe ore de tras de fiare pentru a ajunge sa arata ca un barbat cu temperament sexual mediu. La o analiza amanuntita a parului pubian, acesta este moale, fiind format din fire de par foarte subtiri, mai deschise la culoare.

La nivelul fetei, barbatul cu temperament sexual slab nu trebuie sa se oboseasca cu rasul sau cu barbieritul, pentru ca are prea putin par pe fata. Pot trece saptamani fara sa fie nevoit sa elimine parul de pe fata.

Din punct de vedere sexual, acest tip de barbat se dezvolta mai tarziu. El incepe sa simta nevoia de satisfacere sexuala abia pe la varsta de 15-17 ani, uneori chiar mai tarziu. Prima experienta sexuala are loc, de regula, in adolescenta, dar exista si cazuri (destule) in care acesti barbati scapa de virginitate abia dupa 18-19 ani.

Esecul intre asternuturi este frecvent. Sunt barbati foarte emotivi, se implica emotional adesea inainte sa faca sex cu partenera lor si se sperie usor daca ea, iubita, ia initiativa intr-un mod prea agresiv. Nota bene: ceea ce un barbat slab din punct de vedere sexual considera un comportament agresiv in pat din parte partenerei, un barbat cu temperament sexual mediu sau puternic va considera foarte foarte excitant!

Din acest motiv, barbatul cu temperament sexual slab are nevoie de o partenera asemanatoare, tot slaba din punct de vedere sexual. Pentru aceasta tipologie de barbati, sexul in relatie nu conteaza atat de mult, fiind dispus sa stea o saptamana intreaga fara sa faca sex chiar daca iubita este mereu langa el in pat. Barbatul cu temperament sexual slab prefera sa se cuibareasca in bratele iubitei sau sa o tina pe ea in brate in loc sa o patrunda.