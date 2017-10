Ce s-a întâmplat la Balul Bobocilor al unui liceu din Cluj-Napoca!

Elevii de la Colegiul Tehnic de Comunicatii „Augustin Maior” din Cluj-Napoca s-au trezit in mijlocul unui scandal, dupa ce mai multe imagini de la Balul Bobocilor au fost facute publice.

O proba de la Miss ce s-a vrut a fi amuzanta, in care fetele erau provocate sa manance o banana din poala partenerului, s-a transformat intr-una extrem de criticata in mediul online.

Cei prezenti s-au amuzat terbil, imaginile au fost postate apoi pe Facebook de catre una din participantele la Balul Bobocilor, iar de aici a pornit scandalul. In majoritatea comentariilor este criticat modul in care s-a desfasurat probele si se cere sa fie luate masuri.

“Vom desfasura o ancheta, o analiza, vom convoca Colegiul Profesoral. Va pot spune ca in numele acestei institutii, sub egida acesteia nu a fost organizata nicio astfel de manifestare, nicio actiune de gen Balul Bobocilor. La acea manifestare nu a participat sub nicio forma niciun cadru didactic si noi de ani de zile nu organizam in numele scolii asa ceva, parintii stiu, elevii stiu. In mediul privat ce face fiecare… Am constatat de ani de zile ca intr-un mediu privat, intr-un club privat, scoala nu poata asigura paza si ordinea, poate scapa situatia de sub control”, a spus directorul colegiului, Doina Angela Rosca.

“Scoala nu a fost deloc implicata in organizare. Vom vedea daca este cazul sau nu este cazul sa se ia niste masuri. Este posibil sa aiba loc o discutie cu parintii. Fiind o actiune privata, n-ai cum sa ii chemi sa le ceri explicatii. Pot sa accepte discutia respectiva sau pot sa o refuze. Deci, pentru toate actiunile pe care scoala le organizeaza, bineinteles, ca are raspundere pentru ce se intampla. Atunci cand discutam despre o actiune privata, care nu are nicio legatura cu unitatea de invatamant, atunci este foarte greu sa le interzici anumite lucruri. Cei care raspund sunt cei care au organizat aceasta activitate”, a declarat, pentru Antena3, un reprezentant al Inspectoratului scolar Judetean Cluj.