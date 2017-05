Iata minciunile care mi-au salvat casnicia

Stiu ca suna cat se poate de urat, insa am decis sa imi spun povestea pentru ca mie alegerile pe care le-am facut in ceea ce priveste mintitul mi-au salvat casnicia.

Asa ca povestea mea este posibil sa va ajute si pe voi

Nu, nu ma refer la minciuni cat se poate de grave care sa puna in pericol intr-un mod cat se poate de grav sanatatea unei casnicii ci la unele minciuni pe care nici eu nu m-am gandit ca le voi spune.

Asadar, iata care sunt minciunile care mi-au salvat casnicia:

1. Arati minunat, nu te-ai ingrasat! Da, e fix asa cum pare! De fiecare data can EU i-am spus sotului meu acest lucru a recastigat increderea in sine. Iar increderea in sine a barbatului s-a transformat de multe ori in partide nebune de amor.

2. NU m-a suparat niciodata maica-ta! Evident ca a fost una dintre cele mai mari minciuni pe care i le-am spus sotului meu.

3. Nu m-am gandit la alti barbati de cand sunt cu tine! Iarasi, una dintre cele mai mari minciuni. In mode vident ca am fost atrasa si de alti barbati in cei 10 ani de casnicie. Dar sotul meu nu a stiut sau simtit asta niciodata.

4. Te iubesc la fel de mult ca la inceput! Aceasta este iarasi o minciuna destul de mare pentru ca, in 10 ani de casnicie, din dragostea aia nebuna se ajunge la o dragoste bazata pe respect, nu pe pasiune.

5. Nu rregret nimic din ce am facut pana acum! Aceasta este cea mai mare micniuna pe care i-am spus-o barbatului meu. Evident ca regret multe lucruri pe care le-am facut in casnicie alaturi de el, dar, o astfel de minciuna l-a facut si pe el sa se gandeasca de doua ori inainte sa aiba vreun regret.

Spun ca aceste minciuni mi-au salvat casnicia pentru ca am vazut multe cazuri de divorturi care au avut loc din cauza ca sotiile au spus exact inversul lucrurilor pe care le-am enumerat eu mai sus.

Asa ca, sper ca aceste minciuni sa va ajute si pe voi.