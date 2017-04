I-am spus tot ce cred despre maica-sa. Nu ma asteptam sa se intample asta dupa aceea

Este important, mi s-a spus de multe ori de catre prieteni, sa-i spun sotului meu tot ceea ce cred si ce am pe minte pentru a nu ajunge cu el la certuri care in timp sa duca la despartire.

Asa ca asta am si facut. De fiecare data cand am avut ceva de spus, i-am spus si in urma unei discutii lucrurile au ajuns sa se rezolve de la sine.

Insa, la un moment dat am fost pusa in situatia de a trebui sa ii vorbesc despre felul in care comportamentul mamei sale ma afecteaza.

Nu era vorba sub nicio forma de lucruri mari sau de vreo neobrazare din partea soacrei mele, insa era vorba despre multe lucruri marunte care efectiv dupa o vreme mi-au pus capac. De exemplu, ca tot veni vorba de capac, obisnuia sa vina la noi invizita in fiecare duminica si sa rearanjeze capacele de la cratitie in dulap. O data, de doua ori pana cand am inceput sa am impresia ca face acest lucru intentionat si ca este ceva ce o deranjeaza la felul in care imi gospodaresc bucataria.

Asa ca am ales sa ii vorbesc sotului meu despre probelemele astea. Mi-a fost rusine la inceput, dar usor usor mi-am facut curaj si i-am zis despre toate lucrurile care ma deranjeaza in ceea ce priveste comportamentul mamei sale.

Desi ma asteptam sa se nasca un scandal monstru, am ramas efectiv uimita de ceea ce a fost in stare sa imi spuna sotul meu: “Multumesc ca mi-ai spus. Stii tu, eu cu tine ma culc in fiecare seara in acelasi pat, nu cu mama. Asa ca voi rezolva eu cu ea aceste probleme. Este totul in regula”.

M-a sarutat, s-a intors cu spatele si a iesit pe usa plecand spre serviciu. Am ramas blocata. Sunt una dintre cele mai norocoase femei din lume!