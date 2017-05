Gandurile unui barbat: «Mirosul de femeie imi starneste……»

Da, la fel ca un lup, ma ghidez dupa miros. Nu vorbesc metaforic ci la propriu. Atunci cand vine vorba despre cele mai importante lucruri din viata mea, ma ghidez dupa miros.

Si da, imi plac femeile pentru ca acum sunt unu dintre cele mai importante lucruri din viata mea. Mai ales femeile pe care pot sa le adulmec in treacat, pe strada, in autobuz, la munca sau prin baruri. Pentru mine, mirosul unei femei este lucrul care imi declanseaza pofta, in primul rand.

La fel ca in cazul mancarii preferage, cand vine vorba de femei, inainte sa gust , miros instinctiv si imi trezesc simturile. Nu pot sa spun care este mirosul care imi starneste pofta cel mai tare, insa stiu un lucru siur: mirosul trebuie sa fie proaspat. Nu conteaza altceva, decat sa fie proaspat.

Poate va mira, insa multi dintre noi, barbatii, gandesc la fel ca mine, din simplul fapt ca nu suntem prea diferiti unul de celalalt. Singurul lucru important pentru noi atunci cand vine vorba de pofta pe care ne-o poate starni o femeie, in faza subconstienta, este mirosul. Fie ca este vorba de mirosul rujului, al cefei, al fetei sau al bustului, mirosul este primul lucru ce interactioneaza cu partea noastra animalica, cea pe care de multe ori v-o doriti cu ardoare.

Un batran mi-a spus odata ca parfumul a fost inventat tocmai pentru a starni foamea barbatilor de la distanta si implicit pentru a-i impiedica pe acestia sa se apropie prea mult de o femeie in momentul in care adulmeca ceva ce leplace. Pare logic ce mi-a spus omul, mai ales ca sunt multi care isi infraneaza pofta de a mirosi o femeie din cauza ca le este frica de reactia acesteia.

Fara a-mi permite sa dau prea multe sfaturi, as putea spune ca ar fi bine daca voi, damele, ne-ati lasa sa ne apropiem mai des de corpul vostru, macar pentru a ne da voie sa ne alimentam subconstientul cuvise din cele mai indraznete, chiar daca nu ne cunoastem.

Vi se pare prea indraznet?