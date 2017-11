Exercitii care va imbunatatesc libidoul

Viata sexuala a cuplurilor este tot mai afectata in ultima vreme, libidoul tot mai scazut duce la probleme in casnicie. Ei bine, puteti incerca sa va stimulati libidoul cu ajutorul mai multor exercitii care ajuta la cresterea apetitului sexual.

Dupa cum stiti, pastilele care promit cresterea libidolui contin substante ascunse, care pot duce la alte probleme de sanatate, insa venim cu solutia.

Tot ceea ce trebuie sa faceti este sa efectuati unrmatoarele exercitii care va ajuta sa va mariti apetitulul sexual.

Plimbari in aer liber

Nu este un secret ca mersul pe jos este unul dintre cele mai bune exercitii, deoarece este usor pe articulatii, spre deosebire de cele cu impact sporit, cum ar fi jogging-ul si alergarea. Ceea ce face ca mersul pe jos sa fie foarte bun pentru cresterea libidoului este faptul ca devine inima de pompare, astfel incat sa imbunatateasca considerabil circulatia sangelui pe tot corpul.

Cu toate acestea, asigurati-va ca va plimbati in aer liber in timpul zilei, daca doriti sa va recuperati libioul pierdut. Un factor important aici este soarele, care este o sursa minunata de vitamina D – un nutrient care mareste atat nivelul de energie, cat si nivelul de actiune sexuala. Nu limitati expunerea la soare la mai mult de 20 de minute si ramaneti in interior intre orele 10:00 si 16:00.

Facand Yoga

Exista o mul?ime de motive pentru care efectuarea de yoga in mod regulat este un bun stimul al libidoului. In primul rand, ajuta la imbunatatirea circulatiei sangelui in intregul corp, inclusiv in zonele erogene. In al doilea rand, yoga ajuta la scaderea nivelului stresului si anxietatii, ambele putand sa va indeparteze cu siguranta apetitul sexual.

Exercitii Kegel

Atat barbatii, cat si femeile, pot beneficia de rezultatele fantastice ale acestor exercitii. Exercitiile de gelifiere regulata ajuta la intarirea tonusului muscular in cea mai erogena si importanta zona, insa ajuta si la stimularea energiei sexulae.

Mai mult decat atat, exercitii Kegel ajuta si la prevenirea incontinentei urinare, o boala comuna in randul barbatilor.