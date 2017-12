Exercitii care pot ajuta la imbunatatirea libidoului

Daca apetitul sexual a ajuns la un stadiu lent sau la o oprire completa. Ei bine, puteti incerca intotdeauna sa stimulati cumva libidoul.

Sau puteti pur si simplu sa efectuati o gramada de exercitii care sunt cunoscute pentru a ajuta la stimularea apetitului sexual.

Deci, daca aveti probleme cu apetitul sexual si doriti sa o faceti cu cea mai sigura si mai naturala abordare, atunci va indepartati de aceste medicamente care maresc libidoul – inclusiv cele care pretind ca sunt complet sigure. Ceea ce trebuie sa faceti este sa efectuati urmatorul exercitiu care va poate ajuta sa va mariti apetitul sexual:

Plimbare in exterior

Nu este un secret ca mersul pe jos este unul dintre cele mai bune exercitii, deoarece este usor pentru articulatii, spre deosebire de cele cu impact sporit, cum ar fi jogging-ul si alergarea. Ceea ce face ca mersul pe jos sa fie foarte bun pentru cresterea libidoului este faptul ca devine inima de pompare, astfel incat sa imbunatateasca considerabil circulatia sangelui pe tot corpul.

Cu toate acestea, asigurati-va ca va plimbati in aer liber in timpul zilei, daca doriti sa aduceti inapoi unitatea de sex pierduta. Un factor important aici este soarele, care este o sursa minunata de vitamina D – un nutrient care mareste atat nivelul de energie, cat si nivelul de actiune sexuala. Nu limitati expunerea la soare la mai mult de 20 de minute si ramaneti in interior intre orele 10:00 si 16:00.

Ridicarea greutatilor

Esti constient de faptul ca construirea musculaturii slabe este un stimulent excelent al unitatii sexuale a unei persoane? Totul are ceva de-a face cu faptul ca ridicarea greutatilor determina o crestere a nivelului de testosteron. La barbati, hormonul mentionat este responsabil pentru dezvoltarea atat a caracteristicilor sexuale primare, cat si a celor secundare. Si, de asemenea, stimuleaza unitatea sexuala!

Chiar daca testosteronul este un hormon frecvent asociat cu barbatii, femelele o au si ea. Si, de asemenea, testosteronul la femele este, de asemenea, un rol in apetitul sexual. Astfel, femeile care doresc sa-si aduca libidoul inapoi in scena pot construi muschi slabi pentru a se bucura de niveluri crescute ale testosteronului.