De ce oamenii plang dupa sex? Afla explicatia psihologilor

Potrivit unui studiu publicat de Medicina sexuala, plansul dupa o partida de sex (afectiune cunoscuta sub numele de disforia post-coitala sau PCD) este un lucru mult mai obisnuit si normal decat ne-am imagina, mai ales in randul fetelor de colegiu.

Studiul a constatat ca 46% dintre cei chestionati au plans cel putin o data dupa sex, in timp ce 5 % dintre cei chestionati s-au simtit la pamant de mai multe ori dupa actul sexual.

Ian Kerner, un cunoscut sexolog, a vorbit pentru revista Health despre acest subiect. Terapeutul sustine ca o parte din motivul pentru care PCD are loc in unele cazuri este bazata pe diverse substante chimice care sunt declansate in timpul sexului.

“Mai ales pentru femei, sexul si orgasmul pot elibera hormonul oxitocina, ceea ce faciliteaza atasarea si conectarea”, a spus Kerner.

In cazul intalnirilor sexuale ocazionale, poate exista o deconectare intre semnalul de atasament chimic si realitatea trecatoare a situatiei. “Sexul te poate face sa te simti minunat, dar dupa aceea, va puteti da seama ca nu sunteti intr-adevar conectati sau ca sunteti inca suparat”, explica Kerner.

Kerner spune ca sunt necesare mai multe cercetari pe aceasta tema, dar recomanda sa vezi un sexolog ca pe o cale posibila de abordare a experientei, in cazul in care ti se intampla des sa plangi dupa o partida de sex.