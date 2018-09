De ce nu s-a mai casatorit Neti Sandu niciodata! Astrologul a dezvaluit totul: ”Am trait…”

Neti Sandu este prezenta pe micile ecrane in fiecare zi, de luni pana vineri si este cunoscuta ca fiind o prezenta discreta. Totusi, ea n-a ezitat sa vorbeasca despre drama din viata ei.

Neti Sandu a vorbit, in repetate randuri, despre casnicia esuata. S-a casatorit la doar 24 de ani, cu un bun prieteni, insa doi ani mai tarziu au divortat. La scurt timp, insa ea s-a indragostit din nou, dar norocul tot n-a fost de partea ei. Inainte cu doar doua saptamani de a incepe proiectul televizat, barbatul a plecat fara sa dea ochii cu ea, lasand in urma doar un bilet.

“S-a furisat in casa, si-a luat lucrurile in graba pentru a evita sa o intalneasca. Am crezut ca au venit hotii, au spart usa.. El rascolise de frica sa nu vin eu. Adica tu nu ai avut curaj sa dai ochii cu mine si nici sa imi spui”, a povestit astrologul, potrivit viva.ro.

“A fost infiorator de greu, nu greu. Eu am facut vreo cinci ani de terapie ca sa trec peste asta si sa ma pot bucura de viata, de fapt asta voiam. Ma secase de toate resursele… daca nu pleca in felul asta, daca nu era atat de socant, eu nu as fi facut toate lucrurile pe care le-am facut dupa aceea. In felul asta eu ii multumesc ca a fost in halul in care a fost. Nu pot decat sa-i multumesc. Pentru ca daca ramanea, el ar fi fost vesnic nemultumit din cauza mea”.

De asemenea, ea a mai povestit ca nu s-a mai recasatorit si nici nu a mai avut alte relatii, pentru ca pur si simplu nu si-a mai dorit.

„Nu mai sunt capabila sa construiesc relatii. Am trait, am experimentat, e frumos, dar nu mai am putere. E o alegere. Nu, nu mi-am refacut viata, poate si pentru ca am trait foarte aproape de sora mea cu nepoatele si tot timpul am fost ca o anexa asimilata a familiei”, declara Neti Sandu in urma cu cativa ani, intr-un alt interviu.