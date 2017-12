De ce femeile voluptuoase sunt mai bune in pat

Nu exista nimic mai sexi decat o femeie voluptuoasa, goala in pat.

Desi societate ofera numeroase motive femeile voluptuoase sa se simta nesigure pe ele, mai cu seama cand trebuie sa arate ceva piele, exista mai multe motive pentru care femeile cu cateva kilograme in plus sunt mai bune in pat decat cele trase prin inel.

Sexul este mai placut cand ai “in ce sa te impingi”

Anumite pozitii sexuale sunt mai putin “abrazive” pentru pelvisul masculin atunci cand partenera este mai voluptuoase, cand are 3-4 kilograme in plus. Impactul in timpul sexului este absorbit de formele mai proeminente ale posteriorului si ale soldurilor, fapt care scade riscul accidentarii, spune sex-expertul Tyomi Morgan. Iar pozitiile sexuale de care vorbeste specialistul sunt, de altfel, printre cele mai frecvente: femeia-deasupra, doggie style sau lingura. Femeile voluptuoase rezista mai mult in pat, fiind mai apte intr-o partida de sex mai lunga la penetrari mai adanci si mai intense.

Barbatii sunt instinctiv atrasi de femeile voluptuoase

Chiar si acei barbati care sustin ca le plac femeile slabe sunt, instinctiv, atrasi de cele voluptoase. Este in mostenirea genetica a barbatului sa fie atras de femeile care au mai multa “carnita” pe ele, mai cu seama in zona posteriorului si a soldurilor, pentru ca acest aspect fizic este direct asociat cu capacitatea femeii de a putea purta si da nastere la copii sanatosi, spune tot sex-expertul Tyomi Morgan.

Mai multe descoperiri la trupul feminin voluptuos

Suprafata corpului unei femei voluptuoase si miscarile acestuia in timpul actului sexual ofera un adevarat “spectacol” vizual si tactil in timpul sexului pentru barbat. Posteriorul, sanii, soldurile si abdomenul, chiar daca nu sunt perfect sculptate muscular, sunt mai atragatoare vizual decat partile perfect lucrate sau slabe. Mangaiatul, saruturile, suptul, linsul si alte activitati cu nuante sexuale sunt mai placute atunci cand ai “pe ce” sa le efectuezi.

Femeile voluptuoase incearca mai mult

Acest aspect tine atat de increderea in sine, cat si de felul de a fi pe care-l dezvolta o femeie voluptuoasa de-a lungul timpului. Atat expertii in materie de sex, cat si barbatii carora le-au trecut prin pat deopotriva femei slabe si mai plinute pot confirma faptul ca o femeie voluptuoasa este mai dezinvolta si mai implicata activ in actul sexual decat una trasa prin inel. In cazul celor din urma, ele considera in prea multe cazuri sa arata suficient de bine incat nu mai e nevoie sa depuna eforturi pentru excitarea barbatului in timpul sexului.

Femeile voluptuoase sunt mai placut de tinut in brate

Nimic nu se compara cu o femeie cu forma pe care o tii in brate in pat! Contactul fizic cu o femeie de care “ai ce sa apuci” este mult mai intim si confortabil decat contactul fizic cu o femeie ale caror oase te impung, spune Kelly Shibari, fotomodel “plus-size”.