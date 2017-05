Cum sa vorbesti despre sex cu copilul tau adolescent

Se vorbeste despre sex, frecvent in cercul de prieteni si colegi, mai putin frecvent in discutiile cu parintii, de aceea e bine sa preluati controlul urmatoarelor subiecte:

– Organele sexuale ale copilului sunt mature si incep sa produca hormoni la nivelul unui adult, ceea ce duce la modificari corporale evidente.

– Copilul se intreaba daca transformarile corpului sau sunt normale. Trece prin experiente ce ii pot crea complexe de inferioritate (ex. prietenul lui e mai inalt si are vocea mai dura, prietena ei are sanii mai mari!). Confirmati-i ca sunt naturale.

– Compara nivelul sau de dezvoltare fizica cu al altor copii de varsta lui.

– Incepe sa aiba dorinte si sentimente sexuale.

– Apare nevoia de afiliere, adica formeaza cupluri in grupul lor de colegi, prieteni.

– Este mult mai interesat de bolile sexuale.

Ce e bine sa discuti deschis, prietenesc si sustinator, considerand ca aceasta perioada de crestere este considerata o perioada de ‚desteptare sexuala’ a organismului:

– Asigura-ti copilul ca dezvoltarea sa este normala si naturala.

– Informeaza-ti copilul despre schimbarile ce vor urma in timpul pubertatii, inainte ca ele sa apara.

– Invata-l beneficiile abstinentei sexuale.

– Ajuta-ti copilul sa spuna NU daca cineva incearca sa-l preseze sa inceapa viata sexuala, mai ales daca este nesigur sau daca se simte presat sa o faca pentru a deveni ‚cool’, acceptat, iubit, etc.

– Asigura-te ca are informatiile necesare despre sarcina si despre bolile cu transmitere sexuala.

– Discuta avantajele si dezavantajele vietii sexuale la aceasta varsta.

– Aminteste-i ca prietenele (prietenii) adesea exagereaza si ca povestirile lor despre sex s-ar putea sa nu fie adevarate.

