Ce am invatat dupa 20 de relatii cu barbati despre cum sa-ti gasesti partenerul potrivit

Am avut, incepand cu varsta de 17 ani, 20 de relatii cu 20 de barbati diferiti.Acum am aproape 45 de ani deci pot spune ca am o experienta destul de vasta.

Dupa 20 de relatii am ajuns la concluzia ca da, se poate sa iti gasesti partenerul potrivit. Insa, pe langa ceea ce am invatat in tot acest timp, una dintre cele mai importante concluzii este aceea ca daca nu experimentezi nu vei afla niciodata ceea ce vrei.

Orice femeie simte la un moment dat in viata ei ca este timpul sa intre intr-o relatie de lunga durata. Insa, pentru a face acest lucru, este nevoie de o selectie cat se poate de minutioasa cand vine vorba de partenerul ales.

Exista insa o serie de lucruri care, chiar daca nu garanteaza 100% ca veti gasi barbatul potrivit, vor ajuta cu siguranta sa faceti o triere sanatoasa cand vine vorba de barbati. Pot spune acest lucru tocmai datorita experientelor mele si datorita faptului ca cel de-al 20-lea barbat al meu a ajuns sa imi fie si sot, in urma cu 3 ani. Asa ca iata dragele mele ce am invatat dupa 20 de relatii cu diferiti barbati:

1. In primul rand, trebuie sa fiti dispuse sa pierdeti timpul cu intalnirile. Este foarte important sa iesiti cu cat mai multi barbati, sa incercati sa-i cunoasteti pe fiecare in parte, pentru a putea apoi sa decideti prin comparatie care va satisface cele mai multe nevoi. Nu raporta insa barbatii noi pe car ii in talnesti la relatiile esuate din trecut. Trebuie sa iti dai seama ca esti la un nou inceput de drum si ca viata ta se va schimba.

2. Evita cliseele relationale. Acest lucru inseamna sa lupti impotriva ta! Motivul este simplu: orice femeie care a avut relatii esuate tinde sa caute parteneri asemanatori cu cei care au dezamagit-o. Asadar, trebuie sa luptati cu voi insiva si sa cautati barbati cat se poate de diferiti de cei cu care ati trait pana acum.

3. Nu te baza pe sex! Da, sexul este extrem de important, insa nu este lucrul care sa va umbreasca mintea. Chiar daca partenerul este INCREDIBIl din punct de vedere sexual, nu este un criteriu atat de important. Nu uita ca barbatii care uita sa se bucure de momentele petrecute in pat sunt de obicei cat se poate de introvertiti si au mereu ceva de dovedit. Nu iti doresti ca barbatul tau sa se gandeasca mereu numai la performantele lui ci sa se bucure si de ceea ce ai tu de oferit.

4. Incearca-ti prietenii! Desi suna putin ciudat, cel mai bun loc in care poti incepe sa cauti barbatul dorit se afla printre prietenii de sex masculin pe care ii ai. Pe multi dintre ei ii cunosti bine deja, deci riscul nu este prea mare sa ai surprize neplacute. Insa, nu alege prieteni care sunt casatoriti! Chiar daca lucrurile vor parea ca merg bine, te vei simti mereu vinovata ca ai furat barbatul altei femei.

5. Nu te intalni cu oameni nefericiti! Nicio femeie nu are nevoie de un barbat care sa descopere mereu probleme. Pentru a incepe o relatie frumoasa, aveti nevoie in primul rand de un barbat optimist.