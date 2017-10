Cum sa te reimpaci cu fostul prieten

Te-a parasit iubitul si simti ca nu poti trai fara el? Invata sa-l recastigi!

Toata lumea iti recomanda sa il uiti, dar tu nu poti sa te gandesti decat la metode de a-l recuceri. Sa te desparti definitiv de iubitul tau este dureros si dificil, mai ales daca inca il mai iubesti. Dar numai pentru ca acum nu mai formati un cuplu nu inseamna ca nu mai exista cale de intoarcere.

Intai de toate, daca incerci constant sa il contactezi prin mesaje, mailuri sau apeluri telefonice, acest lucru trebuie sa inceteze, mai ales daca nu pierzi nicio ocazie de a-i spune cat de mult iti lipseste sau cat de deprimata esti. Daca nu te vei opri, vei reusi numai sa-l indepartezi si mai mult si sa diminuezi sansele unei impacari. Cel mai bun lucru pe care poti sa-l faci in acest moment este sa iti ceri scuze fata de el si sa-l asiguri ca nu il vei mai deranja de acum incolo.

Urmatorul pas (si cel mai greu) este sa-i spui ca esti de acord cu el in ce priveste despartirea, intrucat este cel mai bun lucru pentru amandoi. Multumeste-i pentru momentele frumoase, ureaza-i toate cele bune si apoi lasa-l in pace.

Probabil ca acum te intrebi:”bun, si cum il aduc inapoi cu toate astea?”, dar vezi, se intampla un lucru ciudat in momentul in care se intoarce roata astfel: partenerul tau devine interesat de ce anume se petrece cu tine, isi pune intrebari in legatura cu comportamentul tau si astfel ii starnesti curiozitatea. Poate este doar in natura noastra, dar asa functioneaza emotiile noastre: vrem lucruri pe care nu le avem si dintr-odata TU ai devenit ceva ceea ce el nu (mai) poate avea.

In acest moment ai devenit o cu totul si cu totul alta persoana in ochii lui, intrucat nu mai esti femeia deprimata si slaba care obisnuia sa-l asalteze cu mesaje, apeluri telefonice sau emailuri. Ai devenit mai increzatoare in sine, mai puternica si… mai independenta. Si ghici ce? Asta te face mai atractiva. Acum ai inceput sa-ti arat exact partea de care fostul tau s-a indragostit.

Intr-un fel sau altul, toate relatiile pierd pe parcurs din acele calitati sau din atractie. Si desi progresul relatiei sau stabilitatea acesteia nu este un lucru rau, totusi nu vrem sa pierdem din emotiile pe care le-am simtit in primele momente, cum ar fi independenta sau increderea in sine.

Urmand cei doi pasi de mai sus si scotand de la naftalina femeia de care el s-a indragostit la inceput, vei reusi sa recastigi interesul fostului tau prieten si sa reaprinzi vechea scanteie.

Rabdarea este esentiala cand vrei sa-l recuceresti. Dupa o perioada de timp, posibil ca nici tu sa nu mai doresti sa va reimpacati, asa ca nu mai sta pe ganduri, treci la fapte si mult succes!