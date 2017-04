Cum mi-am convins sotul sa nu mai fie mamos. Asa am scapat de “influenta soacrei”

Ca multe dintre femeile maritate, am avut de multe ori probleme legate de felul in care sotul meu, poate fara sa isi dea seama, era mereu influentat de parerile mamei sale si lua decizii nu mereu bune ascultand sfaturile ei.

Evident ca acest lucru era cat se poate de frustrant pentru mine si evident ca ajunsesem intr-un punct al casniciei care nu era tocmai placut, tocmai din cauza faptului ca ajunsesem sa ne certam destul de des din cauza mamei lui.

Nu era niciodata vorba de lucruri de maxima importanta, insa cand i-am gatit mancarea preferata si mi-a spus ca a maica-sii iesea mereu mai buna, deja m-am enervat la maxim.

Am decis insa sa fiu cat se poate calma si sa incerc sa gasesc o solutie ca sa-l scap de aceasta problema.

Singura metoda la care m-am putut gandi a fost sa urmez sfatul romanului dupa vechiul proverd: cui pe cui se scoate.

Asa ca mi-am schimbat total atitudinea, desi nu mi-a convenit de multe ori sa fac acest lucru, in ceea ce priveste raportul cu prorpia mea mama. Mai precis, am inceput sa-i urmez sfaturile desi de cele mai multe ori nu eram de acord cu ele.

Si asa au inceput cele doua luni in care, in mod practic, am facut aproape tot ceea ce presupunea sa ascult de sfaturile mamei mele. De la folosirea unui anumit balsam de rufe (pe care sotul meu nu il suporta), pana la a calca camasile intr-un anumit fel (lucru care-l scoate din minti pe sotul meu), pana la a gati asa cum gatea mama acasa.

De fiecare data cand sotul meu a avut ceva de comentat cu privire la felul in care am inceput sa ma comport eu nu am facut decat sa spun ca pe mine asa m-a invatat mama acasa.

Totul a culminat cu momentul in care m-a intrebat: “Tie ti-ar conveni sa fac eu tot ce imi spune amam sa fac acum?”. Nu e nevoie sa spun ca nici nu a mai avut nevoie de un raspuns. Doar am zambit si si-a dat seama de situatia in care se afla.

De atunci sotul meu a fost mult mult mult mai atent cu privire la a da curs fiecarui sfat primit de la mama sa.