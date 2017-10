Cele cinci secrete pentru a cuceri o femeie casatorita

Femeile casatorite, desi ar putea parea cel mai greu de cucerit, sunt de fapt destul de usor de agatat. Exista femei casatorite care raman fidele fie pentru ca sunt mame, de dragul copiilor lor, fie din interes financiar, fie pentru stabilitate.

Pentru o femeie confortul in adevaratul sens al cuvantului este foarte important. Aceasta se simte in largul ei atunci cand are un confort material bine pus la punct, un confort psihic si un confort fizic, insa acest lucru nu o impiedica sa aiba si ea la randul ei diferite pofte.

Iar una dintre cele mai intalnite pofte ale femeilor casatorite este aceea de alt barbat.

Asa ca, daca vrei sa iti satisfaci curiozitatile cel putin din punct de vedere sexual, in ceea ce priveste o relatie cu o femei casatorita, trebuie sa stii o serie de secrete

Afla care sunt cele 5 secrete pentru a cuceri o femeie casatorita:

Fa-o sa rada. Se spune ca un barbat care reuseste sa faca o femeie sa rada are mai multe sanse decat barbatul care doar ii starneste interesul. Fa-o sa rada si sa se simta confortabil in preajma ta, fa glumite dragute, lipsite de exagerare, asteapta sa se deschida in fata ta.

Gaseste-i punctul sensibil. Orice femeie casatorita are un punct in care se simte vulnerabila. Fie sexul, partenerul de viata nu o mai satisface cum o facea inainte, fie lipsa atentiei. Completeaza ce lipseste, gasindu-i punctul sensibil, fa-o sa se simta importanta pentru tine, arata-i cat poti de mult acest lucru.

Fa-o sa se simta femeie si nu prin sex. Femeia vrea sa simta dorita, importanta si femeie. O femeie uraste ca barbatul de langa ea sa o considere o jucarie sexuala pentru el. Trebuie sa ii arati ca pentru tine reprezinta mai mult decat sex, ca vezi in ea femeia de care aveai nevoie.

Asigura-i confortul fizic si mental. Femeia iubeste aceste lucruri. Ea vrea sa se simta confortabil in orice situatie. Aceasta are nevoie de liniste, pentru ca de stres are parte acasa. Vrea sa se simta linistita in bratele tale, sa se simta dorita, sa se simta importanta, daca reusesti sa faci aceste lucruri, o vei cuceri cu siguranta.

Promite-i discretie. Daca vrei sa cuceresti o femeie care deja este angajata intr-o situatie, trebuie sa ii oferi discretie. O femeie casatorita nu va renunta la casnicia ei pentru tine, poate doar va accepta o relatie extraconjugala cu tine. Ofera-i discretie si va cadea in bratele tale.