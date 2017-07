Ce nu suporta femeile sa li se spuna de Sarbatori! Nu face asta daca vrei un Craciun si un Revelion fara probleme

Sarbatorile de Iarna pot fi momente minunate in viata unui cuplu insa pot sa devina adevarate amintiri neplacute in cazul in care sunt spuse anumite lucruri deplasate.

Potrivit studiilor sociologilor, se pare ca Revenlionul si Craciunul sunt sarbatori pretuite mult mai mult de femei decat de barbati. In aceste momente ele par sa isi doreasca sa simta caldura si totodata sa se distreye la maxim, acestea fiin efecte ale instinctului matern pe care il au majoritatea femeilor.

Totodata, in aceasta perioada a anului, femeile sunt cat se poate de sensibile si pot ajunge sa se enerveze foarte usor mai ales daca le sunt apasate butoanele nepotrivite.

Asadar, iata ce nu suporta femeile sa li se spuna de Sarbatori! Nu face asta daca vrei un Craciun si un Revelion linistite

1. Nu ii spune ca nu vrei sa le faci o vizita parintilor ei

Daca dintr-un motiv sau altul nu ai chef deloc sa ii vezi parinti, ar trebi sa taci din gura si sa suporti cateva ore in compania lor. O femeie care incearca sa isi duca iubitul in casa parinteasca cu ocazia Sarbatorilor de Iarna da semne ca are planuri pe termen lung cu acel barbat. Ar fi indicat mai bine sa mergi cu ea, sa observi cum decurg lucrurile si sa iti dai seama cam unde se indreapta relatia voastra.

2. Nu ii da indicii cu privire la cadoul pe care i l-ai cumparat

Femeile iubesc sa fie surprinse. Daca nu esti sigur ca ai cumparat cadoul potrivit, nu incerca sa scoti informatii de la ea cu privire la alegera ta pentru ca se va prinde in mod sigur de ceea ce faci. Mai indicat este sa ii dai indicii eronate cu privire la cadoul pe care il va primi de Craciun pentru ca surpriza sa fie si mai mare.

3. Nu alege doar tu locul unde veti petrece Revelionul

Majoritatea femeilor care decid sa faca pasul in noul an alaturi de iubitul lor, simt nevoia sa fie implicate de acesta in planurile pentru petrecerea de Anul Nou. Asa ca, inainte de a decide cum vrei tu sa petreci, pune-i si ei cateva intrebari si incearca sa-i respecti parte din dorinte. Numai faptul ca te-ai gandit la ea o va face sa se gandeasca la un compromis si astfel oricum vei ajunge sa petreci asa cum ai vrut de la inceput.

4. Nu ii povesti cum ai petrecut Craciunul sau Revelionul cu fostele iubite

De Craciun si de Revelion, femeile doresc sa se simta speciale si apreciate de catre iubiti. Daca in cadrul unei adunari de prieteni cu ocazia acestor Sarbatori iti vin in cap povesti, chiar si amuzante, in care apar fostele iubite, evita sa faci acest lucru. Altfel, femeia de langa tine se va simti frustrata ca ai amintiri persistente din momente calde cu privire la alte femei. Este mai indicat sa povestesti ceva ce vi s-a intamplat voua, ca un cuplu.

5. Nu ii spune NICIODATA ca nu iti place cadoul de la ea

Chiar daca aveti o relatie deschisa, chiar daca lucrurile intre voi sunt cat se poate de relaxate si chiar daca NU ITI PLACE cadoul de la ea, NU II SPUNE ACEST LUCRU. Pref-ate ca iti place! Nu trebuie sa faci acest lucru decat pentru o perioada iar apoi sa uiti de cadoul primit, daca nu iti place cu adevarat.

Asadar, in principiu, Sarbatorile de Iarna pot fi cu adevarat minunata in cuplu daca reusesti sa iti faci iubita sa se simta invaluita in caldura si apreciata, chiar daca acest lucru implica uneori minciuna. Daca faci aceste lucruri, vei avea un Craciun si un Revelion linistite, fara probleme, iar ea nu va uita sacrificiile tale.