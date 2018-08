Catrinel Sandu, dezvaluiri despre cum a inceput povestea de iubire cu Steve: ”Mi-a fost greu, dar…mi-a dat multa putere…”

A trecut printr-un divort dureros, ce a avut loc dupa ce a fost inselata, insa viata i-a zambit lui Catrinel Sandu, care traieste acum o poveste frumoasa de iubire.

In cadrul unui interviu pentru Unica, aceasta a vorbit despre povestea de iubire pe care o traieste in prezent, ea dezvaluind ca desi i-a fost greu, a depasit momentele de cumpana.

„Steve a aparut in viata mea la un an dupa despartire. Totul a inceput in 2015, iar fostul meu sot a plecat de acasa in 2016. Steve a reaparut in viata mea in 2017. Intre 2015 si 2017 am fost pe cont propriu. Da, am prieteni acolo si au fost alaturi de mine, dar nu avem un trecut asa de indelungat impreuna ca sa pot vorbi cu ei asa cum vorbeam cu prietenii mei din Romania. Mi-a fost greu. Imagineaza-ti ca divortezi intr-o tara complet straina, in care nu cu­nosti avocati, nu stii legile, te simti pierdut si simti ca ai mainile legate. Uitandu-ma acum in urma, n-am nici cea mai vaga idee cum am reusit sa le depasesc pe toate! A fost cea mai grea perioada din viata mea, dar mi-a dat multa putere si m-a schimbat.

Dupa asta simt ca sunt in stare sa fac orice. Totul a inceput sa se indrepte apoi. Am gasit cel mai bun job, la care visam de ani buni, acela de profesoara la una dintre cele mai bune scoli de arta – unde e foarte greu sa obtii o catedra, mai ales ca eu nu aveam studii sau certificari in Florida, toate diplomele sunt obtinute in Romania. Dar am obtinut jobul si asta mi-a dat multa incredere si putere. Ii spu­neam lui Steve ca am nevoie sa redevin o fe­meie independenta, asa cum fusesem toa­ta viata. Chiar si in timpul mariajului am lu­crat permanent, dar dupa al doilea copil am inceput sa muncesc mai putin, pentru ca trebuia sa am grija de doi copii, dar aveam joburi part-time”, povesteste Catrinel Sandu.