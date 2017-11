Caracteristicile la care sunt atenti barbatii inainte sa ceara o femeie in casatorie

Exista un stereotip ca omul apreciaza doar aspectul frumos al unei femei, corpul magnific si ascultarea. Dar daca un barbat doreste sa aiba o relatie pe termen lung, el observa calitati absolut diferite.

1. Inteligenta

Aceasta trasatura este una dintre cele mai importante pentru relatiile stabile: nimeni nu doreste sa se simta jenat din cauza prostiei partenerului. Barbatii care spun ca femeile nu trebuie sa fie inteligente, inseala.

2. Simtul umorului

Daca puteti intelege o gluma si sa spuneti ceva amuzant, probabil ca sunteti o persoana capabila si puternica. In plus, este intotdeauna o placere sa fiti in jurul oamenilor distractivi.

3. Fidelitatea

Putem petrece veacuri discutand daca oamenii sunt monogami sau nu. Dar sa recunoastem ca nimeni nu vrea sa fie inselat. Un barbat vrea sa gaseasca o femeie care isi va petrece intreaga viata cu el. Ranile emotionale nu se vindeca niciodata.

4. Increderea in sine

Increderea in sine joaca de obicei un rol mai important decat aspectul unei persoane. Daca o femeie se simte uluitoare, toata lumea crede la fel.

5. Bunatatea

Nimanui nu ii plac oamenii care le doresc lucruri rele altora. O persoana care face intotdeauna ceva bun straluceste din interior si atrage oameni.

6. Empatia

Unii oameni cred ca aceasta trasatura este impovaratoare si deranjanta, dar daca o femeie este gata sa simpatizeze, ea devine din ce in ce mai sincera: iubitul ei simte ca il va sprijini intotdeauna.