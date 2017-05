Bunica mea are 90 de ani si mi-a spus secretul ei de a trai atat de mult

Bunica mea are 90 de ani si mi-a spus secretul ei de a trai atata de mult intr-o zi in care m-a vazut destul de trista.

Eram in vizita la ea la tara, alaturi de toata familia si eram napadita de amintirile copilariei mele in care obisnuiam sa alerg prin curtea ei si sa ma joc cu fel si fel de animale de care avea grija.

Napadita de amintiri frumoase, nu am putut sa nu fac o retrospectiva a vietii mele de pana atunci. Mi-am dat seama ca nu mai sunt nici pe departe atat de fericita si am inceput sa imi pun intrebari cu privire la cauzele acestui lucru.

M-am intrebat daca nu sunt fericita din cauza ca nu am cariera pe care mi-am dorit-o, din cauza ca am ajuns o femeie maritatat cu doi copii, din cauza ca nu sunt atat de bine implinita pe plan financiar precum ma asteptam sa fiu la varsta mea sau daca nu cumva nu sunt fericita din cauza ca am fost cu acelasi barbat pentru un timp atat de lung.

In timp ce stateam pe ganduri, bunica mea, la cei 90 de ani ai sai, sprintena, a iesit in curte.

“Mihaela, de ce esti asa de neagra fata?”, m-a intrebat.

Nu am stiut ce sa-i raspund si am izbucnit in lacrimi.

Mamaia a venit langa mine, si-a pus mainile in solduri asa cum facea cand eram mica si faceam cate o prostie si mi-a spus: “Ce ai? Ti s-a urat cu binele?”.

Am ridicat capul din pamant, m-am uitat la ea ca si cum m-ar fi pedepsit si am incetat sa plang. Fara sa ma gandesc prea mult, i-am spus cam tot ce aveam pe suflet.

Mamaia mea nu s-a clintit din loc, a ascultat tot ce i-am spus si apoi s-a aplecat catre mine si mi-a spus: “Mihaela, stii cum am ajuns eu sa am 90 de ani?”

“Nu”, i-am raspuns eu.

“Am invatat de mica o lectie de viata care m-a ajutat sa traiesc asa de mult si sa am putere si dorinta sa traiesc si mai mult”, a spus mamaia.

“Si care e lectia aia de viata?”, am intrebat eu indignata.

Raspunsul pe care mi l-a dat m-a facut sa nu mai gandesc niciodata ce am enumerat mai sus despre viata mea.

“Eu am invatat sa ma bucur de absolut orice moment din viata si sa nu ma plang niciodata. Am invatat sa lupt pentru ce vrea si chiar daca nu obtin mereu ce vreau sa ma bucur pur si simplu de ce am. Am invatat ca totul se intampla pentru un motiv. De exemplu, unul din motivele pentru care eu am ajuns la 90 de ani este sa iti pot spune tie asta acum: bucura-te de ce ai, nu de ce ai fi putut avea!”, mi-a spus bunica mea.

Dupa acea zi a mai trait inca 7 ani. Inainte sa se desparta de noi mi-a spus ca nu ar fi schimbat absolut nimic in viata ei si ca este cat se poate de fericita.