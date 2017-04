Azi e prima zi in care te iubesc! Stiu ca nu ti-am spus asa ceva niciodata si ca de fiecare data cand am simtit cuvintele pe buze m-am oprit din cauza unui nod in gat. Stiu ca ai facut tot posibilul sa imi arati ca pot sa te iubesc si ca ani la rand ai trait cu sufletul mic si inghesuit intre coaste din cauza ca nu ti l-am intregit.

Stiu aceste lucruri insa nu pot sa iti spun ca imi pare rau sau ca simt vreo vina pentru asa ceva. Stiu ca ai suferit, stiu ca ai plans singur desi erai langa mine in patul nostru, stiu ca ai incercat sa te schimbi si in interior si la exterior numai sa auzi aceste cuvinte de la mine si ca niciodata nu ti-am dat de inteles ca le meriti.

Stiu ca de fiecare data cand radeam impreuna si de fiecare data cand ne era bine sperai muteste sa auzi ca te iubesc si ca niciodata nu ai avut satisfactia asta din cauza ca eu nu am vrut efectiv sa iti spun asa ceva.

Stiu ca ai ajuns in ultuma vreme sa iti pui intrebari in ceea ce ne priveste si sa cauti raspunsuri in bratele altcuiva si stiu ca simti vina noastra de fiecare data cand acele brate te strang si te mangaie.

Stiu toate aceste lucruri si cu toate astea abia acum pot sa iti spun ca te iubesc! Stiu ca ai trecut prin foc si para si ca ai ajuns sa nu iti mai fie bine nici atunci cand erai doar gazda gandurilor tale si stiu ca vina este si a mea si a ta.

Abia acum, insa, iti pot spune ca te iubesc! Abia acum insa iti pot spune ca iti vad ochii in orice gand si abia acum iti pot spune ca simt mereu parfumul tau in nari! Abia acum iti pot spune ca gustul buzelor tale imi aduce aminte de acasa, de bine, de calm, de liniste si de dragoste!

Abia acum iti pot spune ca durerea pe care ti-am provocat-o atata timp se resimte si in pieptul meu si ca vina ma cuprinde si ma macina! Abia acum iti pot spune ca gelozia, aceasta boala crunta, m-a luat in gheara ei si aproape ca m-a prins la pat! Abia acum imi este dor de tine in fiecare secunda, fie ca te vad, fie ca nu te vad.

Abia acum iti pot spune ca ai recunostinta mea vesnica, cel putin, pentru ca existi si pentru ca ai facut atat de mult bine unui om cu nimic special doar prin simplu fapt ca ai fost langa el.

Abia acum..abia acum iubitul meu, abia acum cand nu mai esti si ai plecat si te-ai uitat pentru ultima data inapoi la noi doi..abia acum pot sa iti spun ca te iubesc! Te iubesc! Te iubesc!…. Azi e prima zi in care te iubesc!