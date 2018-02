Aventuri de vis pentru cupluri de Valentine’s day

Perechile amatoare de senzatii tari care sunt mereu in cautarea urmatoarei aventuri, dar vor sa aiba parte si de o doza de romantism trebuie sa citeasca acest articol.

Faceti baie sub stele in Botswana

In safari-ul lui Abercrombie si Kent, cuplurile pot profita de cea mai tare experienta romantica: baia sub stele. Tabara intima, Sanctuary Retreats Baines’ Camp are doar 5 apartamente de lux cu punti private unde personalul va crea o atmosfera romantica in jurul cazii cu lumanari de care va veti putea bucura dupa o zi de explorat.

Traieste ca James Bond in Monaco

Exista ceva mai sexy decat sa te prefaci ca esti spion secret? Hotel Metropole Monte-Carlo nu crede asta, de aceea au creat extravaganta experienta Golden Eye. Rezervat esclusiv pentru oaspetii care se afla in penthouse-ul Suite Carré d’Or, indragostitii vor face un tur privat al renumitului cazinou Monte-Carlo, vor fi luati intr-un Aston Martin (cu muzica Bond) pentru o plimbare cu elicopterul si se vor intoarce la hotel pentru un pranz intim. Si asta e doar aventura in timpul zilei. Seara, veti pleca din nou pentru un tur romantic in riviera franceza, urmata de un masaj in camera, de aperitive de vodka martini la barul de la receptie si de o cina exclusiva pe terasa in aer liber a apartamentului.

Stati intr-un igloo dupa ce ati schiat in Japonia

Schiul este minunat. Igloorile sunt minunate. De ce sa nu le incercati pe amandoua in una dintre cele mai cool locatii: Japonia? Hoshino Resorts’ KAI Alps Hotel ofera o curte decorata cu igloori in timpul iernii. Aici poti bea un ceai fierbinte dupa o zi de schi. Pentru a te incalzi poti face o baie in apa termala inconjurata de padure.

Priviti Aurora Boreala in Alberta, Canada

Aceasta provincie este una dintre cele mai bune locatii pentru a privi Aurora Boreala.