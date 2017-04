Am vorbit cu amanta ta dar voi ramane cu tine. M-a rugat sa-ti transmit ceva

Dragul meu,

Daca ai vaga impresie ca vreodata eu nu am stiut despre relatiile tale de pe langa casnicia noastra te inseli amarnic! Am stiut de absolut toate escapadele tale.

Cu toate acestea, poate te intrebi de ce niciodata nu te-am parasit. Sa nu crezi vreo clipa ca am ales sa raman alaturi de tine pentru copiii nostri, pentru a nu ne face de ras in fata prietenilor nostri si a lumii sau pentru stabilitatea nostra financiara. Nu! Nu am ramas cu tine pentru niciunul dintre aceste lucruri si as vrea sa iti spun un secret pentru ca tu sa intelegi de ce nu te-am parasit pana acum.

Am vorbit cu amanta ta si vreau sa ramanem impreuna. Vreau sa ramanem impreuna pentru ca mi-a povestit ce fel o tratezi, cum este obligata sa se ascunda de toata lumea, cum se simte de fiecare data cand trebuie sa fie prezenta in orele tarzii ale noptii pentru tine si i-am vazut durerea in ochi.

Am inteles cat de mult te iubeste, am inteles ca e posibil ca si tu sa fii indragostit de ea, insa am mai inteles un lucru: am inteles ca acel barbat pe care eu il credeam a fi un adevarat gentleman si care se comporta cu femeile ca si cum s-ar comporta cu o floare delicata a uitat cine este.

Am inteles de la amanta ta, dupa ce mi-a povestit cu lacrimi in ochi cum o tratezi, ca te-ai transformat intr-un tiran care are pretentii si care se comporta ca un badaran de fiecare data cand are ocazia. Este posibil sa ajungi sa te comporti in halul acesta din cauza ca iti este rusine de ceea ce faci? Este posibil sa te comporti in halul acesta din cauza ca nu iti place de tine cand te uiti in oglinda?

Eu te intreb atat: daca tu ai afla ca eu am un amant care ma batjocoreste in ultimul hal, cum te-ai simti fata de mine, ca femeie? Eu cred ca ai simti revolta daca ai stiu ca un barbat se poate comporta asa cu o femeie si stiu ca am dreptate.

Asa ca, dragul meu, am vorbit cu amanta ta si ea vrea sa iti transmita ca intre voi s-a terminat. Vrea sa iti transmita ca intre voi s-a terminat nu din cauza ca a discutat cu mine, ci pentru ca nu te mai suporta si efectiv ii este teama de ce fel de om ai putea ajunge daca relatia voastra ar continua. Sa nu intelegi gresit, te iubeste! Dar iubeste omul pe care l-a cunoscut, nu cel care esti de ceva vreme incoace.

Asa ca iti spun, am ales sa raman alaturi de tine dupa ce am vorbit cu amanta ta pentru ca stiu ca undeva inauntrul tau inca este acel barbat minunat pe care eu il vad zilnic puternic acasa. Am vorbit cu amanta ta si am decis sa raman cu tine ca sa te ajut sa iti aduci aminte cine esti cu adevarat. Si nu, nu sunt suparata pe tine si nu te voi parasi! Nici in momentul in care iti vei aduce aminte cine esti cu adevarat