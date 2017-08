Adulter pe internet: Iata 7 semne ca te insala online!

Daca pe vremuri adulterul inseamna o camera ascunsa, deghizare, un el si o ea furisandu-se unul dupa altul la cateva minute distanta, acum adulterul se poate consuma si online.

Chiar daca, fizic, adulterul nu a avut inca loc, nu va mai trece multa vreme pana cand fantezia va veni realitate. De altfel, multe cupluri s-au despartit din cauza unei aventuri on-line.

Iata 7 semne care iti indica daca partenerul tau te insala.

1. Partenerul tau sta exagerat de mult in fata pc-ului? Poate fi un semn ca te insala

Cine nu foloseste calculatorul astazi? Mai ales ca poti sa rezolvi foarte multe lucruri online: poti plati facturi, tine legatura cu prietenii, poti gasi o multime de jocuri gratis si lista poate continua. Astazi nu ne putem imagina viata fara ajutorul acestui devise. Priveste numai un adolescent si modul in care tine legatura cu prietenii sai. Prefera sa ramana nemancat numai pentru a vorbi in continuare cu ei.

Incearca sa-l dai din fata calculatorului si vei descoperi ce a simtit Sisif. Are partenerul tau exact acelasi comportament? Descopera care este motivul pentru care aceasta nevoie a devenit atat de puternica in ultima vreme, inainte de a fi prea tarziu.

2. Parolele de la mess, email etc au fost schimbate brusc fara ca tu sa mai ai acces la ele? Oare cauza este pentru ca te insala?

Dintr-o data partenerul iti spune ca are nevoie de intimitate atunci cand este la computer. Desi inainte nu avea nici o problema cu faptul ca va stiati reciproc parolele, acum lucrurile s-au schimbat. Cei care lucreaza pentru corporatiile mari inteleg nevoia de a ascunde secretele organizatiei. Insa care sunt secretele de familie care trebuiesc protejate de partener.

3. Partenerul foloseste computerul dupa ce te-ai dus la culcare sau in mijlocul noptii? Poate are „intalnire” pe net

In miezul noptii ai fost neplacut surprins de absenta din pat a partenerului de viata pe care l-ai gasit in fata pc-ului? Daca acest comportament a devenit o obisnuita ai toate motivele din lume sa fii ingrijorata. Este adevarat ca in aceste vremuri tulburi se intampla sa mai muncim si de acasa, insa acest lucru nu se intampla frecvent. Astfel ca, munca repetata dupa ce tu ai adormit este un lucru ciudat, care trebuie sa te puna pe ganduri.

4. Partenerul inchide brusc computerul cand ai intrat in camera? Poate nu vrea sa-i descoperi adulterul

Acest comportament indica, fara nici o indoiala, panica. Ratiunea ii pune: „cand planurile tale sunt date peste cap opreste pc-ul pentru a nu fi prins”. Multe persoane au observat acest mod de a rezolva lucrurile al partenerului. Acesta este clar un indicator important al unui comportament deviant.

5 .Computerul si monitorul sunt pozitionate in afara razei tale vizuale? Nu cumva te insala, chiar de fata cu tine?

Studiul limbajului trupului este foarte folositor investigatorilor specializati in detectarea minciunii. Un semn clar de inselaciune este blocarea vizuala a pc-ului. Cand apare un semn de primejdie vinovatul are timp sa inchda monitorul, sa inchida pagina de web sau sa intre pe alta pagina.

6. Partenerul sterge de fiecare data istoria dupa fiecare logare sau a instalat un program care face acest lucru? Nu cumva inseamna ca te insala virtual?

Este adevarat ca din cand in cand computerul trebuie curatat de toate fisierele nedorite care ingreuneaza functionarea devicesului. Prudenta ne indeamna sa facem asta. Insa daca partenerul tau face asta zi de zi ar trebui sa devii suspicios/a, sa te intrebi care este scopul stergerii acestor informatii? Nu cumva inseamna ca te insala virtual?

7. Partenerul tau simte are nevoie irezistibila pentru a sta pe net si adopta o atitudine defensiva cand ii ceri sa ia o pauza? Poate nu vrea sa stea departe de noul prieten

Cand vii in pat? De ce stai atat de mult? Nu poti s-o faci mai tarziu? Iti par cunoscute aceste intrebari? Adolescentii devin obsedati de chatuit. Daca ai copii care utilizeaza computerul cunosti fenomenul.

Le este foarte greu sa plece, fie si pentru cateva minute, din fata pc-ului. Daca partenerul tau este la fel de infestat cu microbul pc-ului atunci acesta este un semnal de alarma. Si trebuie sa stii motivul pentru care este atat de defensiv cand il intrebi despre folosirea computerului.