Adevarul despre relatia dintre Feli Donose si iubitul ei! Motivul pentru care fetita ei nu se va mai numi Luna

Feli Donose traieste cea mai frumoasa perioada din viata ei. Este insarcinata in sapte luni de zile si nu a mai ramas mult pana cand isi va strange fiica in brate. Acum, insa, ea a anuntat ca a luat o decizie drastica.

Dupa ce a anuntat cu surle si trambite ca fiica ei va purta numele Luna, acum, aceasta s-a razgandit, impinsa fiind de iubitul ei.

„M-am ingrasat 9 kilograme, faza ciudata este ca nu constientizez ca sunt gravida pentru ca am mult de lucru, zic ca sunt balonata, dar imi aduc aminte ca sunt in sapte luni. N-am avut o sarcina grea, eu am fost dramatica. Cred ca iubitul meu a vrut sa plece de acasa de patru-cinci ori minim. Acum sunt bine, constientize, o simt pe bebelina ca e foarte activa. N-am inceput sa pregatim camera bebelusului asa calumea. Intru in magazine de bebe si ies plangand si cu mana goala ca nu stiu ce sa aleg. Planul era sa adopt la anul, stiam eu ca voi lua o fetita la doua saptamani, asa am visat, stiu ca sunt ciudat. El nu a rezonat cu numele de Luna si mi-a zis ca Luna e nume de caine. Am zis ca nu pot sa fiu egoista si am ales inca un nume.”, a marturisit aceasta.

De asemenea, ea a marturisit ca nu vrea sa tina secreta relatia pe care o traieste, insa el nu isi doreste sa apara in presa.

