Adelina Pestritu, marturisiri despre relatia cu Virgil Steblea: ”In iubire nu exista prea devreme”

Adelina Pestritu traieste cea mai frumoasa perioada de cand a aflat ca va deveni mamica, iar acum a dezvaluit nu doar numele fiicei sale, ci si faptul ca traieste momente minunate alaturi de partenerul ei.

Adelina Pestritu a dezvaluit ca partenerul ei este foarte intelegator si ii este alaturi in fiecare moment.

”Virgil a fost si este un om intelegator si asumat inca de la inceputul relatiei. Maturitatea il ajuta sa ramana pe pozitie chiar si in momentele in care hormonii de gravida isi mai fac de cap. Este langa mine mereu, ma sustine si ma ajuta sa trec si prin cele mai “critice” momente. Nu degeaba se spune ca un rol foarte important in perioada in care esti insarcinata il are partenerul tau. Si dupa, evident. El a stiut ca rolul de tatic nu este chiar usor si l-a luat foarte in serios. Ma bucur ca este responsabil si ca ma pot baza pe el, astfel incat sa nu simt niciodata ca as duce singura greul.”, a declarat Adelina, pentru Viva.

De asemenea, ea a spus ca nu considera ca este putin timp de cand formeaza un cuplu cu Virgil: Din punctul nostru de vedere in iubire nu exista “putin, prea devreme, ne grabim, nu e momentul”. Astea sunt niste oprelisti pe care si le pun oamenii carora le este frica intotdeauna de ceea ce urmeaza. Cine poate stabili cu exactitate cand este momentul sau daca e prea devreme sau prea tarziu? Fiecare isi stabileste acest aspect in functie de nevoile emotionale si de cum isi doreste sa-si construiasca drumul vietii. Noi doi am facut intotdeauna ce am simtit, iar acest copil vine pe lume datorita iubirii dintre parintii lui. Suntem de un an impreuna, insa ne cunosteam de dinainte sa formam un cuplu. Am stat de vorba in jur de jumatate de an, pana cand am simtit ca ne-am indragostit reciproc, iar din acel punct totul a decurs natural.”, a mai spus ea.

Adelina a mai dezvaluit si numele micutei: ”Dupa seri intregi petrecute pe internet in cautarea numelui pentru micuta, am cazut de comun acord sa o numim Zenaida-Maria. Este de origine greceasca si provine de la numele Divinitatii Supreme din mitologia greaca, Zeus. Semnificatia numelui este lumina, cer luminos. Sigur ii va placea. Ne-am dorit mult sa fie un nume rar intalnit si placut auzului, iar noi il consideram special si potrivit pentru ingerasul nostru.”, a mai declarat Adelina.