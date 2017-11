Actiuni de evitat cand te certi cu persoana iubita

Este atat de usor sa ranesti o persoana cu un cuvant sau o actiune in timpul unei certuri. Resentimentele pot persista mult mai mult dupa terminarea acesteia, distrugand relatia.

Iata ce nu trebuie sa faci cand te certi cu persoana iubita

1. Nu include alti membri ai familiei in cearta

Cearta voastra este doar intre voi doi si nimeni altcineva. Prin implicarea parintilor riscati sa transformati o cearta obisnuita intr-o problema de familie. Chiar daca armonia se intoarce in relatia dvs., ceilalti membri ai familiei isi vor aminti cel mai bine totul si vor folosi acest lucru impotriva dvs. sau partenerului dvs. atunci cand li se ofera o sansa.

2. Evita violenta

In timpul certurilor, oamenii tind sa arate cele mai rele parti ale caracterului lor. Unii, incercand sa dovedeasca ca au dreptate, recurg la violenta. Nu va permiteti pe dvs. sau partenerului dvs. sa recurgeti la violenta, indiferent cat de furios ati putea fi unul cu celalalt. Durerea fizica provocata de un om iubit va ucide toate sentimentele pe care le-ati legat odata.

3. Niciodata nu discutati despre divort

Cand spui “Hai sa divortam” in timpul unei certuri, aceasta poate deveni cea mai mare insulta. Aceste cuvinte pot afecta foarte tare sentimentele partenerului tau. Și cu cat le spui mai des, cu atat mai rapid va avea loc divortul. Daca va iubiti unul pe altul, nu vorbiti niciodata despre despartire.

4. Niciodata nu pleca de acasa in timpul unei certuri

Pur si simplu parasirea casei in timpul unei certuri va arata cat de neplacut va simtiti sa ramaneti sub acelasi acoperis ca si partenerul dvs. Trantirea usilor, alergatul in intuneric, lasarea conflictul nerezolvat – toate acestea vor face partenerul dvs. sa se gandeasca de doua ori la nivelul dvs. de maturitate. Este mult mai bine sa asteptati pana cand va puteti linisti, iar apoi puteti discuta totul ca adulti.