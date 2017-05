Ma numesc Magda, am 38 de ani si acum 8 ani, unii spun ca din cauza unei crize existentiale, am facut 10 schimbari in viata care m-au facut o femeie fericita.

Multa lume, multi cunoscuti, multi prieteni, ma intreaba cum de am avut puterea sa schimb atata de radical atat de multe aspecte ale vietii mele si cum de am ajuns sa fiu atat de multumita cu prorpia persoana.

Dupa ce am incercat sa explic ce m-a determinat sa fac aceste schimbari mi-am dat seama ca este posibil ca multa lume sa aiba nevoie de un exemplu pentru a reusi sa se simta confortabil in propria piele.

Asadar, cand am decis sa imi schimb radical stilul de viata eram de ceva ani intr-o relatie serioasa, ma gandeam sa ma casatoresc si eram aproape sigura ca vreau copii si o viata clasica.

Insa, intr-o dimineata, m-am trezit si am inceput sa ma analizez. MI-am dat seama ca nu prea sunt multumita de absolut nimic din viata mea. De la stadiul in care ajunsese relatia mea pana la felul in care aratam.

Asa ca am scris pe hartie lucrurile care nu-mi placeau la viata mea si am desenat un set de reguli aplicabile mie care aveau sa ma schimbe ca persoana si totodata sa ma faca sa fiu mai fericita.

Asadar, iata cele 10 schimbari care m-au facut o femeie fericita:

1. Renunta la fumat! (A fost foarte greu, dar dupa 2 saptamani in care efectrriv m-am chinuit mi-am dat seama ca energia mea practic se dublase.

2. Invata sa spui nu cand nu vrei ceva! Exact asa am si facut. Nu are sens sa specific faptul ca dupa ce am inceput sa fac asta multi dintre asa-zisii prieteni s-au triat.

3. Fa sport cand te trezesti! Zis si facut! Am inceput usor, cu 15 minute de intinderi si yoga in fiecare dimineata.

4. Mananca micul dejun! Aceasta regula m-a facut, in mod incredibil, sa slabesc 10 kilograme in doua luni. Pentru ca dupa sport si micul dejun, corpul meu a dezvoltat un metabolism mai puternic.

5. Renunta la TV seara! Facand acest lucru, am inceput sa dorm mult mult mai bine si sa fiu mult mai odihnita.

6. Viziteaza-ti rudele apropiate macar o data la doua saptamani! Acest lucru m-a facut sa nu ma mai simt atat de singura ca pana acum.

7. Incearca sa inveti ceva nou in fiecare saptamana! Zis si facut! M-am implicat mai mult in proiectele de la munca si uite asa in 3 ani am ajuns sa am o pozitie de conducere si sa am mult mai multi bani si sa fiu implinita pe plan financiar.

8. Nu dispera pentru ca nu ai o relatie! Este incredibil cat de mult mi s-a schimbat viata cand mi-am dat seama ca nu am nevoie de un barbat prezent mereu pentru a fi fericita si ca imi suntm uneori, indeajuns eu mie insumi.

9. Incearca sa nu minti pe nimeni! Aceasta regula a fost una dintre cele mai greu de respectat. Dar m-am tinut de ea. Evident, iarasi s-au triat o serie de oameni din jurul meu care nu ma placeau neaparat si pe care nu ii placeam neaparat.

10. Zambeste zilnic! Aceasta este poate cea mai importanta regula! Am zambit zilnic avand ca motiv principal faptul ca sunt vie si ca respir.