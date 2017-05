Sunt maritata de 15 ani si nu l-am inselat niciodata! De ce? Pentru ca am stiut cele 10 reguli in casnicie pe care ar trebui sa le incalci

Trebuie sa faceti totul impreuna; sa rezolvati orice neintelegere fara sa va certati; niciodata sa nu va plictisiti. Poftim?! Acestea si alte asa-zise “reguli de aur” ale unei casnicii pot fi incalcate cu incredere. Sunt unele dintre cele mai stupide lucruri pe care le-am citit vreodata! Si imi permit sa spun acest lucru pentru ca eu am o casnicie cat se poate de echilibrata si care mai si dureaza de 15 ani! Adica din aceea si cu certuri si cu de toate. Si sunt convinsa ca de aceea nu l-am inselat niciodata pe sotul meu:

Iata cele 10 reguli in casnicie pe care ar trebui sa le incalci

1. Niciodata nu mergeti la culcare suparati.

De unde a aparut si asta? Se pare ca are la baza un sfat din Biblie care spunea ca nu trebuie sa lasi Soarele sa apuna peste supararile tale. Conform studiilor, incercarile de a rezolva diverse probleme cand sunteti obositi si stresati vor esua. Cel mai bine este sa reluati discutia dimineata(noaptea este cel mai bun sfetnic!), cand sunteti odihniti si aveti mintea limpede.

2. Intotdeauna fiti 100% sinceri

Nu intotdeauna sinceritatea 100% este cel mai bun lucru pentru o casnicie. De exemplu, nu este recomandat sa-i imparti cu iubitul tau toate detaliile picante despre fostii tai. Asta invita la comparatie, iar atunci cand compari, unul din ei doi iese cu siguranta in dezavantaj. Pe scurt: trebuie sa tii cont sa nu ranesti sentimentele celuilalt.

3. Niciodata nu plecati in vacanta separat.

Aceasta regula se bazeaza pe faptul ca atunci cand aveti timp liber ar trebui sa preferi in mod natural sa-l petreci cu jumatatea ta. Problema este ca tu si sotul puteti sa nu aveti aceeasi definitie in privinta vacantei perfecte(tu preferi muntele, el vrea la mare). Uneori, tu ai nevoie de un weekend la spa cu fetele, iar el ar vrea sa mearga la un gratar. Nu trebuie ca unul din voi sa se “sacrifice” pentru celalalt, acordati-va si timp pentru activitatile pe care nu le aveti in comun. Asigura-te totusi ca nu mergi intotdeauna in vacanta fara partener.

4. Daca va certati inseamna ca sunteti la un pas de divort.

De fapt, studiile arata ca acele cupluri care nu se cearta niciodata – atat timp cat asta inseamna ca te abtii sa-i spui partenerului ce ai pe suflet – au sanse mult mai mari de a divorta. Trebuie sa gasiti metode pacifiste de a va rezolva conflictele(fara a da vina unul pe celalalt, a vorbi urat etc); solutionarea problemelor dupa o discutie in doi este mult mai bine decat sa “iti tii gura”.

5. Cand veti avea copii, ei vor fi pe primul loc.

Majoritatea cuplurilor dau la o parte relatia pe care o au pentru a deveni parinti “mai buni”. Adevarul este ca si relatia voastra este tot atat de importanta ca si copiii si nu numai pentru voi; pentru a creste intr-un mediu bun, copiii au nevoie sa vada ca parintii lor au o relatie armonioasa, se iubesc si se respecta. Astfel, ei vor avea un exemplu bun de urmat si vor sti sa se comporte bine cu viitorii lor parteneri de viata. De asemenea, gasiti-va timp doar pentru voi, cand sa nu mai discutati despre copii, facturi si altele, doar sa faceti activitati care va fac placere si va apropie. Copiii nu vor pati nimic.

6. Nu trebuie sa dormiti in paturi separate.

Este un mit foarte raspandit ca sotul si sotia dorm mai bine impreuna decat separat. Dar ce se intampla daca unul din soti sforaie? Sau daca are un somn foarte nelinistit sa il deranjeaza pe celalalt? Daca unul din voi doi doarme ocazional in alta camera, nu face din asta un capat de tara. Sa dormi bine este crucial pentru sanatate, corp si casnicie. Totusi, asigura-te ca nu va faceti un obicei din asta doar pentru a evita sa faceti sex sau sa fiti apropiati.

7. Daca nu mai exista flacara pasiunii, relatia este sortita esecului.

Cuplurile casatorite stiu ca nu vor simti aceeasi fluturasi in stomacel toata viata, dar multi oameni inca mai cred ca in momentul in care dispare acea dragoste nebuna inseamna ca sunt in relatia gresita si cauta ceva nou. Relatiile de lunga durata supravietuiesc pe baza increderii, factor esential in dragoste. Greseala esentiala aici este sa consideri ca poti trai mereu numai din si cu dragoste pasionala sau chiar numai iubire.

8. Sotii ar trebuie sa renunte la hobby-uri.

Desi nu este bine pentru casnicia voastra sa-ti petreci fiecare moment liber uitandu-te la telenovele in timp ce sotul tau lucreaza la motorul masinii, nu este recomandat nici sa renunti la placerile tale numai pentru ca jumatatea ta nu le impartaseste. Sa renunti la hobby-urile tale este sinonim cu renuntarea la libertate, iar fara independenta oamenii se simt ca intr-o cusca. Astfel, fa-ti timp pentru interesele tale dar si pentru cele comune.

9. Rutina dauneaza.

Unele cupluri refuza o relatie calma, predictibila, de dragul uneia plina de suisuri si coborasuri doar pentru a nu se plictisi. O astfel de relatie poate fi ceea ce cauti pentru moment, dar nu va fi decat o aventura. Nu este mai bine sa stii unde este sotul in fiecare seara decat mereu sa te temi ca te inseala? O relatie relaxata, comoda, in care nu ai incertitudini este mai buna pentru termen lung si o poti condimenta cu vacante impreuna si activitati interesante.

10. Trebuie sa faci sex cu partenerul pentru a-l face fericit.

Acest lucru devine chiar o adevarata problema pentru femei, mai ales pentru noile mamici. Cand sexul devine inca o activitate pe lista lucrurilor de facut din fiecare zi sau o faci de dragul sotului inseamna ca relatia merge intr-o directie nu tocmai buna. Indatorirea conjugala nu trebuie sa fie singurul motiv pentru care faci sex. Sexul este pentru placerea amandurora.