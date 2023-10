Rejuvenarea vaginala, mai mult decat un moft

Femeile, in special, se adreseaza esteticienilor pentru a-si imbunatati felul in care arata. De la tratamente non sau minim invazive, cum ar fi injectarea cu botox sau acid hialuronic, pana la interventii majore de remodelare, implanturi si proteze care sa sustina sau sa mareasca anumite zone, chirurgii din domeniul estetic primesc fel de fel de solicitari.

Pe langa modificarea si imbunatatirea vizibila, aceste artificii au si un rol deosebit in creserea stimei de sine si a respectului fata de propria persoana.

In ultimii ani, interventiile la nivelul zonei genitale au fost tot mai cerute. Motivele tin atat de aspectul estetic, dar si de cel „practic”.

Unul dintre medicii specializati in rejuvenarea vaginala este dr. Klara Iulia Bancila. Dansa ofera mai multe informatii pe acest subiect.

Ce este rejuvenarea vaginala

Rejuvenarea vaginala sau vaginoplastia este o procedura chirurgicala ce ingusteaza orificiul vaginal extern si/sau canalul vaginal, in functie de indicatia si dorinta pacientelor. Multe femei se confrunta, dupa nasteri sau chiar numai datorita varstei, cu relaxarea peretilor vaginali. Acest aspect duce la scaderea stimularii din timpul actului sexual si, prin urmare, la scaderea satisfactiei sexuale pentru ambii parteneri. Rejuvenarea vaginala rezolva acest discomfort, prin micsorarea orificiului vaginal extern si intern.

Ce simptome indica necesitatea unei rejuvenari vaginale

– Scaderea senzatiei de placere in timpul actului sexual

– Vagin larg, cu tonus redus al musculaturii vaginale

– Aspect inestetic al orificiului vaginal extern

– In timpul actului sexual, partenerul “aluneca” afara

– Tampoanele aluneca afara

– Vaginul „canta” sau produce sunete uneori jenante, in timpul actului sexual (asemanatoare cu cele de flatulenta)

– Tesuturile si mucoasa ies afara din vagin

– Cicatrici dureroase si inestetice in jurul vaginului, ramase dupa nasteri

Durata rejuvenarii vaginale

In mod normal, o astfel de interventie dureaza intre una si doua ore.

Vaginoplastia, combinata cu alte interventii

De cele mai multe ori, vaginoplastia se combina cu labioplastia, de obicei in aceeasi interventie. De cele mai multe ori, pacientele simt nevoia de a completa o remodelare dupa nasteri si sarcini, de aceea sunt foarte frecvente cazurile in care se fac impreuna cu vaginoplastia si lipoaspiratia in zona abdomenului si a zonei suprapubiene, marire de sani cu implanturi mamare, abdominoplastie, lifting mamar, etc.

Anestezia

Vaginoplastia se face sub anestezie generala.

Recuperarea

Cele mai multe paciente isi revin imediat dupa anestezie si se pot ridica la cateva ore dupa ce s-a terminat operatia. In primele 24-48 de ore se recomanda efort fizic minim, insa cu reluarea rutinei si igienei personale; haine lejere din bumbac. Reluarea muncii se face in 4 zile si nu se conduce masina daca se iau medicamente pentru durere. Timp de 6 saptamani, cat dureaza complet recuperarea, se evita contact sexual, precum si folosirea tampoanelor intravaginale, inotul, sporturi precum ciclismul, calaritul, jetski, mersul pe motociclete, etc .

Reluarea activitatilor

In general, se poate relua activitatea cotidiana in 4-7 zile, in functie de tipul de efort fizic depus la munca. Reluarea activitatii sexuale este recomandata dupa 4-6 saptamani dupa operatia de vaginoplastie.

Nivelul de durere

Medicatia postoperatorie va amorti zona inciziilor, pentru primele zile, permitand adaptarea la noua situatie. De obicei, pacientele renunta la medicatia pentru durere in 4-6 zile.

Durata rezultatului operatiei

Rezultatul este pe toata durata vietii, exceptie facand cazurile in care mai apare o nastere dupa operatie. Pe masura ce imbatranim, toate tesuturile corpului se relaxeaza, insa zona vaginala nu va reveni la gradul de hipotonie si relaxare dinaintea operatiei. Se va mentine in timp un grad mai mare de tonus vaginal.

Posibile complicatii

Riscurile sunt rare si apar in mai putin de 1% din cazuri. Complicatiile pot fi, ca la orice alta interventie: hemoragie, infectie, cicatrici inestetice si lezari ale nervilor cutanati superficiali. Ca si comparatie, riscurile din timpul unei sarcini si a nasterii sunt mult mai mari decat cele asociate unei rejuvenari vaginale, realizata de un chirurg plastician cu experienta.

Klara Iulia Bancila este medic specialist chirurgie plastica, estetica si reparatorie si are propria clinica, in Bucuresti. A absolvit Facultatea de Medicina din Targu-Mures in 1995 si specializarea in Chirurgie plastica-microchirurgie reconstructiva in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie „Carol Davila” din Bucuresti, in perioada 1995-2000. Are o experienta de peste 15 ani in chirurgia plastica, reconstructiva si estetica, iar din anul 2000 a infiintat propria clinica de chirurgie estetica, tratand in acesti ani peste 5000 de pacienti.