Regula de 12 luni. Cele 5 tipuri de obiecte pe care minimaliștii le elimină anual din casă

Un obiect nefolosit timp de 12 luni își pierde locul în casă. Aceasta este regula simplă pe care o aplică persoanele care adoptă minimalismul, un stil de viață bazat pe funcționalitate și renunțarea la tot ce nu mai aduce valoare. Procesul implică o reevaluare anuală a locuinței și eliminarea a cinci categorii clare de lucruri.

Minimalismul nu înseamnă doar un decor aerisit, ci o filosofie de viață. Potrivit experților în organizare citați de Csid, scopul este de a păstra doar obiectele cu adevărat utile și valoroase. Prin eliminarea constantă a surplusului, casa devine un spațiu mai ușor de întreținut și mai puțin copleșitor.

Haine uitate și cosmetice expirate

Primul domeniu analizat este garderoba. Adepții minimalismului cred într-un dulap funcțional, cu piese purtate constant. O rochie, o jachetă sau o pereche de pantofi care nu au fost folosite timp de un an devin candidați pentru donare sau vânzare. Nu se urmărește deținerea a cât mai puține haine, ci păstrarea doar a celor utile stilului de viață actual. Articolele păstrate „pentru orice eventualitate” ocupă spațiu inutil și creează aglomerare vizuală.

O altă categorie reevaluată periodic este cea a produselor de îngrijire personală. Cosmeticele expirate sau nefolosite sunt eliminate fără ezitare. Pe lângă spațiul ocupat, produsele vechi își pot modifica textura și eficiența, devenind nepotrivite pentru utilizare. Minimaliștii preferă să păstreze doar produsele pe care le folosesc constant, reducând colecțiile mari de machiaj la strictul necesar.

Tehnologia care adună praf

Gadgeturile vechi, cablurile uitate prin sertare și aparatele de bucătărie utilizate o singură dată se numără printre primele lucruri eliminate. Dacă un aparat nu a fost folosit în ultimele 12 luni, acesta este scos din casă. Entuziasmul unei achiziții, fie că e vorba de un aparat special de gătit sau de un dispozitiv nou, nu se transformă mereu într-un obicei. Păstrarea acestor obiecte contravine ideii de simplitate.

Chiar și decorațiunile de sezon sunt supuse acestei reguli. Persoanele care îmbrățișează minimalismul analizează anual ornamentele, iar dacă unele nu au fost scoase din cutii în ultimul an, sunt considerate inutile. Raționamentul este simplu: dacă nu au fost folosite sezonul trecut, probabil nu vor fi utilizate nici în viitor. Astfel, se păstrează doar piesele care aduc bucurie reală.

Paradoxul obiectelor de depozitare

Un element mai puțin evident de pe listă este reprezentat de obiectele de depozitare. Cutiile suplimentare, coșurile sau organizatoarele păstrate „pentru orice eventualitate” sunt și ele evaluate anual. Minimalismul susține că nu ai nevoie de numeroase soluții de organizare pentru a gestiona lucruri inutile.

Existența unor recipiente goale este un semn că spațiul poate fi simplificat. Scopul nu este să organizezi mai bine excesul, ci să reduci volumul de obiecte deținute. Principiul central rămâne clar: dacă un obiect nu a fost folosit în ultimele 12 luni, cel mai probabil nu este esențial. Această regulă ajută la diminuarea atașamentului emoțional față de lucruri și la luarea unor decizii mai raționale, menținând o stare de ordine și echilibru.